Paramount + ramène les Razmoket et plus de fans de Nickelodeon

Tommy, Chuckie et le reste de la Razmoket gang s’échappent du parc et retournent aux écrans.

La populaire série animée pour enfants de Nickelodeon Razmoket, qui a signé en août 2004 après neuf saisons, trouve une nouvelle vie sur Paramount + avec une réimagination animée par CG du même titre, a annoncé la plate-forme de streaming le mercredi 24 février. Paramount + est le nom de la nouvelle marque CBS All Access qui lancement le jeudi 4 mars.

Le projet, qui devrait débuter au printemps 2021, se concentrera à nouveau sur un groupe de tout-petits naviguant à travers le monde. Cela inclut Tommy Pickles, son bestie Chuckie Finster, la cousine autoritaire de Tommy, Angelica Pickles, et les jumeaux Phil et Lil DeVille.

Un certain nombre des principaux acteurs de la voix reviendront, notamment EG tous les jours (Tommy), Nancy Cartwright (Chuckie), Cheryl Chase (Angélique), Été cri (Susie Carmichael) et Kath Soucie (Phil et Lil). Nancy, surtout connue pour avoir exprimé Bart Simpson, a été remplacée Christine Cavanaugh comme Chuckie pour les deux dernières saisons de la course originale.