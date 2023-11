Paramount Presse Express | VH1 ET ENTERTAINMENT CE SOIR SOUVENEZ-VOUS DE MATTHEW PERRY AVEC UN HOMMAGE SPÉCIAL, “VH1 & ET PRESENT MATTHEW PERRY: LIFE AND LEGACY”, DIFFUSÉ LE MARDI 7 NOVEMBRE À 19 H 30 HE/PT SUR VH1

**ALERTE MÉDIAS**

VH1 ET ENTERTAINMENT CE SOIR SOUVENEZ-VOUS DE MATTHEW PERRY AVEC UN HOMMAGE SPÉCIAL,

« VH1 & ET PRÉSENT MATTHEW PERRY : VIE ET ​​HÉRITAGE »,

DIFFUSION LE MARDI 7 NOVEMBRE À 19H30 HE/PT SUR VH1

#VH1Se souvient de MatthewPerry

NEW YORK, NY (6 novembre 2023) – VH1 honorera l’héritage de Matthieu Perry avec une exclusivité Divertissement ce soir nouvelles spéciales, « VH1 & ET PRÉSENT MATTHEW PERRY : VIE ET ​​HÉRITAGE», diffusant mardi 7 novembre à 7h30 PM HE/PT sur VH1. Le spécial hommage présentera des images d’archives et des interviews inédites de l’acteur primé Matthieu Perry à différentes étapes de sa vie, réfléchissant sur sa carrière. ET était sur le tournage de tous les projets réalisés par Matthew et était à plusieurs reprises dans les coulisses de Friends pour capturer la star tout au long de sa carrière. L’émission spéciale VH1 partagera également des histoires sur ses meilleurs moments en tant que l’un des personnages les plus mémorables de l’histoire de la télévision, « Chandler Bing » dans Amis. De son lien indestructible avec ses co-stars à son héritage en tant que défenseur des personnes aux prises avec la dépendance, « VH1 et ET présentent Matthew Perry : vie et héritage » racontera quelques moments marquants de sa vie et proposera de nouvelles interviews avec ses anciennes co-stars et les amis proches avec qui il a passé ses derniers jours.

« Matthew Perry était une star de cinéma et de télévision bien-aimée et incroyablement douée. Nous sommes profondément attristés par la nouvelle de son décès », a déclaré Scott Mills, président et chef de la direction de BET Media Group. « La polyvalence de Matthew dans de nombreux rôles principaux et dans des comédies avant-gardistes l’a aidé à devenir un nom connu. Nous nous joignons à tant de personnes pour célébrer sa vie et nous adressons nos condoléances à sa famille et à tous ses Amis autour du globe.”

« VH1 et ET présentent Matthew Perry : vie et héritage » je vais encore le samedi 11 novembre à 10 h HE/PT sur VH1.

# # #

