Paramount poursuivi en justice par d’anciens travailleurs pour des licenciements massifs sans préavis

Paramount Global fait face à un nouveau procès suite à la dernière série de licenciements majeurs à l’échelle de l’entreprise.

Le recours collectif proposédéposée jeudi devant le tribunal fédéral de New York, allègue que Paramount n’a pas donné à plus de 300 employés un préavis approprié de leur licenciement, en violation de la loi de l’État sur les notifications d’adaptation et de recyclage des travailleurs, qui exige un préavis d’au moins 90 jours en cas de licenciement massif.

Dans un communiqué, la société a nié ces allégations. « Les employés de Paramount ayant droit à un avis WARN fédéral ou étatique le reçoivent », a-t-il ajouté.

Le 24 septembre, Paramount a entamé la « phase deux » de ses réductions dans le cadre d’un vaste plan visant à supprimer 15 % de ses effectifs basés aux États-Unis dans le but de réaliser 500 millions de dollars d’économies de coûts. À l’époque, les co-PDG George Cheeks, Brian Robbins et Chris McCarthy avaient déclaré dans une note que « comme l’ensemble du secteur des médias, nous travaillons à accélérer la rentabilité du streaming tout en nous adaptant à l’évolution du paysage de nos activités traditionnelles ». Ils ont noté que 90 pour cent des licenciements de l’entreprise ont été effectués.

La première série de licenciements a eu lieu le mois précédent. Ces réductions comprenaient la fermeture des studios de télévision Paramount, ainsi que le départ d’un certain nombre de dirigeants de haut niveau.

Le procès de jeudi, déposé au nom de Julian Hagins, indique qu’environ 295 employés qui travaillaient au siège social de New York et au moins 50 employés basés sur les chantiers environnants ont été licenciés, à compter du 30 septembre.

Les travailleurs réclament des salaires, des commissions, des primes, des congés payés et des avantages sociaux sur une période de 60 jours qui auraient été versés si Paramount s’était conformée à la loi, selon la plainte.

Selon la version fédérale de la loi, les entreprises de plus de 100 salariés sont tenues de donner un préavis avant tout licenciement si celui-ci concerne plus de 500 personnes. Certains États ont des directives plus strictes pour les employeurs. En Californie, toute entreprise employant 75 salariés ou plus exige un préavis en cas de licenciement de 50 salariés ou plus dans un délai de 30 jours. New York exige un préavis si le licenciement concerne un tiers de la main-d’œuvre ou au moins 250 employés sur un seul site.

La sanction en cas de violation de la loi comprend les arriérés de salaire et les avantages sociaux, en plus du paiement d’une sanction civile.

3 octobre, 12h44 Cette histoire a été mise à jour avec une déclaration de Paramount Global.