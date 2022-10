Paramount + pourrait devoir payer plus pour les droits de Serie A à l’avenir

La Serie A chercherait à augmenter considérablement les revenus de la diffusion internationale dans les années à venir via les droits futurs. En fait, Reuters affirme que la ligue italienne veut tripler ses revenus actuels dans ce domaine d’ici 2030.

Récemment, l’élite italienne a récolté environ 657 millions de dollars de droits de télévision à l’extérieur du pays entre 2021 et 2024. Bien qu’il s’agisse certainement d’un changement important, il ne se compare pas exactement aux autres grandes ligues européennes. Par exemple, la Premier League anglaise aurait généré neuf fois ce montant au cours d’une période similaire.

Paramount +, via CBS Sports, détient actuellement les droits de diffusion des matchs de Serie A aux États-Unis. L’accord de trois ans court jusqu’en 2024. Il aurait coûté à l’entreprise environ 220 millions de dollars.

Plus tôt cette année, Serie A a ouvert des bureaux à New York. Cette décision est une tentative d’aider à développer la ligue ici aux États-Unis. Les responsables sont également censés envisager des développements similaires à Londres et à Abu Dhabi.

Le prix des futurs droits de Serie A augmente

Luigi De Siervo, directeur général de la ligue, aurait affirmé que les forfaits de diffusion internationale pourraient dépasser 1 milliard de dollars lors du prochain cycle de négociations. Il espère également que ces chiffres pourraient potentiellement approcher les 2 milliards de dollars d’ici le cycle 2027-2030.

Sur le plan national, les responsables de la Serie A pourraient voir une augmentation des revenus de la télévision. Alors que le paquet de droits actuel de 2,9 milliards de dollars expire en 2024, la ligue espère porter ces chiffres à environ 3,2 milliards de dollars pour la prochaine période. Ces revenus pourraient atteindre 3,4 milliards de dollars entre 2027 et 2030.

Reuters rapporte également que la Serie A pourrait potentiellement créer une nouvelle société avec la seule responsabilité de gérer ces négociations de diffusion. Des mouvements similaires ont déjà eu lieu dans la Liga espagnole et la Ligue 1 française. Cela ouvre la porte aux entreprises privées qui cherchent à investir dans le développement de la ligue.

La ligue italienne a tenté de négocier un accord similaire l’année dernière; cependant, certains clubs se sont opposés à l’idée. Néanmoins, il y aura une réunion avec chaque club de Serie A vendredi pour discuter de ces plans de diffusion.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto