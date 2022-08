Paramount Plus, Showtime désormais disponible dans une seule application avec remise groupée

Paramount Plus et Showtime ont ont fusionné leurs bibliothèques de contenu en une seule application expérience, a annoncé Paramount mercredi. Le nouveau lancement comprend un taux de réduction pour une durée limitée pour les clients américains.

Bien que vous puissiez toujours avoir Paramount Plus ou Showtime en tant qu’abonnements autonomes, le forfait est disponible pour 8 $ par mois pour le plan Essential financé par la publicité et 13 $ par mois pour le plan Premium sans publicité. À l’automne 2021, le streamer a présenté le forfait Paramount Plus avec Showtime pour 12 $ par mois pour la version Essential et 15 $ par mois pour son offre Premium.

Auparavant, les deux services de diffusion en continu étaient disponibles sous forme d’offres groupées qui nécessitaient des connexions distinctes. Lors de son appel aux investisseurs en février, Paramount a partagé que les deux plates-formes se combineraient en une seule application, donnant aux téléspectateurs un accès à la programmation du catalogue premium de Showtime et à tout sous la bannière Paramount Plus. Vous pouvez désormais regarder 1883, Billions, The Chi, Yellowjackets, Star Trek : Discovery, chaînes en direct et plus encore en un clic, si vous mettez à jour votre compte.

Les clients nouveaux et existants peuvent s’inscrire au nouveau forfait avant le 2 octobre afin de bénéficier de la remise. Après cela, le prix passe à 12 $ pour le plan Essential ou 15 $ pour un abonnement Premium.