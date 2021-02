Paramount Plus Date de sortie, prix, émissions, films et actualités

Les guerres de streaming ne cessent de devenir plus compétitives, Paramount Plus entrant dans la mêlée. Paramount Plus (AKA Paramount +) est le nouveau nom de CBS All Access, qui fait l’objet d’un changement de nom et d’une expansion complets début mars.

Le changement de marque verra Paramount Plus héberger tout ce qui était sur CBS All Access, ainsi qu’une liste complète de spectacles originaux exclusifs, ainsi que des sorties en salles 30 à 45 jours après leur première sortie en salles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce service de streaming, y compris quand il sortira, combien il coûtera, quelles émissions et quels films y figureront et comment le regarder au Royaume-Uni, continuez à lire.

Nous avons également un article similaire pour la nouvelle marque sur Disney Plus, Star, ainsi qu’une comparaison des meilleurs services de streaming TV.

Date de sortie de Paramount Plus

Paramount Plus sera lancé le 4 mars 2021 aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. En outre, les pays nordiques bénéficieront du service le 25 mars 2021, tandis que l’Australie le recevra un peu plus tard dans l’année (date non précisée).

Si vous souhaitez obtenir un accès anticipé, vous pouvez vous inscrire maintenant sur le site Web de Paramount Plus. Vous pouvez également vous inscrire à CBS All Access, puis basculer vers le nouveau service une fois qu’il est en ligne. Notez que si vous vous inscrivez à CBS All Access avant le 4 mars, vous pouvez obtenir 50% de réduction sur un abonnement annuel de Paramount Plus en utilisant le code PARAMOUNTPLUS lors du paiement.

Si vous êtes déjà abonné à CBS All Access, vous pouvez simplement vous rendre sur le site Web de Paramount Plus le 4 mars ou télécharger la nouvelle application Paramount + et vous connecter avec vos coordonnées existantes.

Qu’est-ce que Paramount Plus?

Paramount + est une actualisation et une extension du service de streaming actuel, CBS All Access. Après la fusion de Viacom et CBS en 2019, la société souhaitait créer un service qui pourrait rivaliser avec les grands chiens du streaming, tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus.

Le service de streaming aurait plus de 30000 heures de contenu, avec des films et des émissions des propriétés ViacomCBS suivantes:

Paramount Pictures

CBS

Nickelodeon

Comédie centrale

MTV

PARI

En outre, les utilisateurs pourront se connecter à une sélection de programmes en direct et de sports, bien que cela ne soit disponible que sur les plans supérieurs. Vous pouvez voir un teaser de Paramount + ci-dessous:

Combien coûte Paramount Plus?

Il existe deux niveaux disponibles pour Paramount Plus. Le niveau de base coûte 4,99 $ US par mois et vous offre des sports en direct exclusifs et NFL en direct, des actualités CBSN et CBS à la demande, ainsi que tous les spectacles et films de la bibliothèque ViacomCBS ainsi que les exclusivités Paramount + à l’avenir. Cependant, ce niveau est également financé par la publicité.

Le niveau Premium coûte quant à lui 9,99 $, ce qui vous donne tout ce que vous obtenez sur le niveau de base, ainsi que plus de sports CBS en direct, CBS Network News et des stations locales en direct et la télévision en direct CBS. De plus, ce niveau est entièrement sans publicité.

Le modèle est le plus similaire au service de streaming américain Peacock, sauf qu’il n’offre pas du tout de niveau gratuit. Bien que le niveau de base soit compétitif par rapport aux prix, les publicités peuvent être un frein pour certains, étant donné que les plus grands acteurs de la guerre du streaming ne prennent pas en charge les publicités sur leur contenu.

Paramount Plus arrive-t-il au Royaume-Uni?

Aucune version britannique n’a été annoncée pour Paramount Plus. Il arrive dans les pays nordiques en Europe, mais ce sont les seuls territoires du continent confirmés à ce jour.

Cependant, s’il y a une émission ou un film que vous avez désespérément envie de regarder, il est peut-être toujours possible de le regarder à l’aide d’un VPN et d’une carte-cadeau. Nous avons utilisé cette méthode pour regarder CBS All Access, nous imaginons donc que le processus sera similaire.

Quels films et émissions classiques seront diffusés sur Paramount Plus?

La cinémathèque est l’une des choses les plus excitantes de Paramount Plus, car elle recevra de nouvelles sorties cinématographiques Paramount environ un mois après leur sortie en salles. Cela inclut Top Gun: Maverick, A Quiet Place II et Mission: Impossible 7.

En plus de cela, les versions existantes de Paramount telles que Dora l’exploratrice, Sonic the Hedgehog, Bumblebee et Rocketman seront toutes disponibles en streaming. Plus tard, le service de streaming hébergera également des films MGM comme No Time To Die – mais c’est après leur lancement via les services de VOD et de télévision payante.







Paramount + diffusera certaines des émissions les plus populaires actuellement sur CBS All Access. Cela comprend des séries sur la franchise Star Trek telles que Star Trek Discovery, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Brave New Worlds, Star Trek: Picard et Section 31. Les émissions CBS All Access en cours telles que The Good Fight et Why Women Kill seront passez également à Paramount +.

Les amateurs de sport pourront regarder des joueurs comme la NFL, le basket-ball de la NCAA, le football de l’UEFA, le PGA Golf, la National Women’s Soccer League et The Masters. Il y aura également de nombreuses options de nouvelles des propriétés CBS – bien que les nouvelles nationales en direct ne soient que du niveau premium.

Exclusivités Paramount Plus

Le service de streaming ne serait pas complet sans une série originale. Paramount a déjà dévoilé une liste complète – voici quelques-uns des plus importants à surveiller:

Redémarrage des Razmoket – Le populaire dessin animé pour enfants Razmoket connaîtra un renouveau en 3D sur Paramount +. De nombreux acteurs de la voix originale reprendront leurs rôles pour cela

– Le populaire dessin animé pour enfants Razmoket connaîtra un renouveau en 3D sur Paramount +. De nombreux acteurs de la voix originale reprendront leurs rôles pour cela La série Italian Job – Basée sur la populaire série de films d’action, cette émission de télévision suivra les petits-enfants du légendaire Charlie Croker qui héritent d’un coffre-fort qui les entraîne dans une quête

– Basée sur la populaire série de films d’action, cette émission de télévision suivra les petits-enfants du légendaire Charlie Croker qui héritent d’un coffre-fort qui les entraîne dans une quête Renouveau fraiser – Kelsey Grammer sera de retour pour reprendre son rôle de l’emblématique Dr Frasier Crane

– Kelsey Grammer sera de retour pour reprendre son rôle de l’emblématique Dr Frasier Crane L’offre – Il s’agit d’une série scénarisée de dix épisodes mettant l’accent sur Al Ruddy et son expérience de production et de réalisation de The Godfather. Il sera également écrit et produit par Michael Tolkin, Leslie Greif et Al Ruddy

– Il s’agit d’une série scénarisée de dix épisodes mettant l’accent sur Al Ruddy et son expérience de production et de réalisation de The Godfather. Il sera également écrit et produit par Michael Tolkin, Leslie Greif et Al Ruddy Lionne – Drame d’espionnage basé sur un programme réel de la CIA, dans lequel un jeune marine doit se lier d’amitié avec une fille d’un terroriste pour détruire toute une organisation. La série est créée et produite de manière exécutive par Taylor Sheridan

– Drame d’espionnage basé sur un programme réel de la CIA, dans lequel un jeune marine doit se lier d’amitié avec une fille d’un terroriste pour détruire toute une organisation. La série est créée et produite de manière exécutive par Taylor Sheridan Derrière la musique – Le Top 40 – Cette série se penchera sur les 40 plus grands artistes de MTV de tous les temps, en examinant leur musique et leurs réalisations

– Le Top 40 – Cette série se penchera sur les 40 plus grands artistes de MTV de tous les temps, en examinant leur musique et leurs réalisations Les vrais esprits criminels – Docu-séries de vrais crimes basés sur la série dramatique Esprits criminels sur CBS

– Docu-séries de vrais crimes basés sur la série dramatique Esprits criminels sur CBS Adaptation Halo – Paramount + se lance dans l’action d’adaptation du jeu vidéo avec une série basée sur la populaire franchise Halo

Il y a également des spin-offs de Flashdance, Love Story, Fatal Attraction et Parallax View, ainsi que des adaptations en direct de Dora l’exploratrice et de Fairly OddParents.

Il existe également une nouvelle maison de production appelée Avatar Studios qui produira des émissions, des films et des courts métrages se déroulant dans le même univers que l’anime Avatar: The Last Airbender.

Sur quels appareils sera-t-il disponible?

Bien que nous ne disposions pas d’une liste complète d’appareils, nous savons que Paramount + sera disponible sur les navigateurs Web, Android, iOS, les téléviseurs intelligents, les appareils de streaming TV, les consoles de jeux et les fournisseurs OTT.

CBS All Access propose déjà certaines émissions en 4K (comme Star Trek: Picard), nous imaginons donc que vous pourrez diffuser davantage dans cette qualité au fil du temps.