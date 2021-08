Paramount+ peut-il réussir ? Un producteur espère qu’il en sera ainsi.

Comme tant d’autres scénaristes-réalisateurs, Alex Kurtzman a grandi en adorant le cinéma.

Mais il est adaptable – et à l’ère du streaming, c’est un trait très lucratif.

M. Kurtzman, l’ancien scénariste des films « Transformers » et le réalisateur du film 2017 « The Mummy », a récemment renégocié son contrat avec CBS Studios pour en faire l’un des plus riches. Dans le cadre de l’accord de 160 millions de dollars sur cinq ans et demi, il continuera à diriger l’univers télévisé « Star Trek » en pleine croissance pour la plate-forme de streaming Paramount + de ViacomCBS.

Il créera également des spectacles, dont une série limitée basée sur « The Man Who Fell to Earth », qu’il réalisera pour Showtime, et l’adaptation tant attendue du roman lauréat du prix Pulitzer de Michael Chabon, « Les aventures étonnantes de Kavalier & Argile. » Cette série limitée sera probablement vendue à un service de streaming extérieur.

L’accord de M. Kurtzman est le dernier d’une série destinée à donner aux producteurs prolifiques, comme Shonda Rhimes et Ryan Murphy pour Netflix et Jordan Peele avec Amazon Studios, carte blanche pour créer du contenu qui peut nourrir les appétits insatiables des consommateurs et, espérons-le, augmenter les abonnements au streaming. Celui-ci met les ambitions de CBS Studios – la branche de production des réseaux et chaînes sous l’égide de ViacomCBS – entre les mains de M. Kurtzman, 47 ans.