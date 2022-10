Paramount+ – Parlons football mondial

Paramount+ est un service de streaming exploité par ViacomCBS.

Auparavant intitulé CBS All Access, Paramount Plus propose plus de 2 400 matchs en direct chaque année. Par exemple, le vaste portefeuille de propriétés de football comprend : la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue de conférence Europa, la Serie A italienne, la Premiership écossaise, la ligue argentine, Brasileirāo, la Coupe d’Asie, les éliminatoires de la Coupe du monde de l’AFC, la Ligue des champions de l’AFC, la NWSL, la Coupe féminine. , éliminatoires de la Coupe du monde de la Concacaf, Ligue des Nations de la Concacaf, et plus encore.

2 400+ jeux par an Comprend : Ligue des champions, Serie A, NWSL et plus S’inscrire

Impressionnant, Paramount + n’est pas encore terminé. Par exemple, leur feuille de route produit a des plans ambitieux qui incluent plus d’acquisitions de football.

De plus, l’un de leurs cadres supérieurs a récemment déclaré à World Soccer Talk :

“Nous voulons être une destination incontournable toute l’année pour les fans de football. Nous essayons de le faire en créant un service qui s’adresse à ces fans, se soucie de ces fans et le présente de manière authentique.

Lisez notre FAQ à leur sujet pour les fans de football pour en savoir plus sur le service de streaming. De même, découvrez comment le service se compare aux concurrents ESPN+ et Peacock TV.

Comment regarder le football via Paramount Plus

Pour les fans de football, il est difficile de ne pas aimer Paramount Plus. Premièrement, en plus d’avoir autant de matchs de football, le service de streaming propose des documentaires sur le football. Deuxièmement, la chaîne de streaming propose des films, des émissions et des séries originales. Troisièmement, vous pouvez également accéder à des dizaines de milliers d’épisodes de CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Smithsonian Channel, ainsi qu’à des centaines de films emblématiques de Paramount Pictures.

Matchs à venir sur Paramount+ :

lundi 10 octobre 20h30 HAE Central Córdoba contre Newell’s Old Boys ( Primera Division argentine ) 20h30 HAE Argentinos Juniors contre Huracan ( Primera Division argentine )

mardi 11 octobre 12 h 45 HAE Maccabi Haïfa contre Juventus ( UEFA Ligue des Champions ) 12 h 45 HAE FC Copenhague contre Manchester City ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Borussia Dortmund vs FC Séville ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Dinamo Zagreb contre RB Salzbourg ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE AC Milan contre Chelsea ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Celtic contre RB Leipzig ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Paris Saint-Germain contre Benfica ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Shakhtar Donetsk vs Real Madrid ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo

mercredi 12 octobre 12 h 45 HAE Naples contre Ajax Amsterdam ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 12 h 45 HAE Atlético Madrid vs. Club Bruges ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Tottenham Hotspur contre Eintracht Francfort ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE FC Viktoria Plzeň contre Bayern Munich ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Bayer Leverkusen contre FC Porto ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Rangers contre Liverpool ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Sporting CP contre Marseille ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Barcelone vs Inter Milan ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , Univision , Univision , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo

jeudi 13 octobre 12 h 45 HAE Nantes contre SC Fribourg ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Feyenoord Rotterdam contre FC Midtjylland ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Dynamo Kyiv vs Stade rennais ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE AEK Larnaca contre Fenerbahçe ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Real Betis contre AS Rome ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Union SG contre Braga ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Qarabağ FK contre Olympiacos ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Apollon Limassol contre AZ Alkmaar ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Partizan Belgrade contre FC Cologne ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Fiorentina contre Hearts ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Istanbul Başakşehir contre FK Rigas Futbola Skola ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE CFR Cluj contre Slavia Prague ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Autriche Wien vs Villarreal ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Slovan Bratislava contre Bâle ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Djurgårdens contre Gand ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE FK Bodø/Glimt contre Arsenal ( Ligue Europa de l’UEFA ) Paramount+, Paramount+, TUDN , TUDN , ViX+ , ViX+ , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Trabzonspor contre AS Monaco ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Ferencvaros contre l’étoile rouge de Belgrade ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Vaduz contre SC Dnipro-1 ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Nice contre 1. FC Slovácko ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Kauno Žalgiris contre Pyunik ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FCSB contre Silkeborg IF ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE West Ham United contre Anderlecht ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Hapoel Beer-Sheva FC contre Lech Poznań ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Ballkani contre Sivasspor ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Manchester United contre Omonia Nicosie ( Ligue Europa de l’UEFA ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Shamrock Rovers contre Molde FK ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Ludogorets contre HJK Helsinki ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE PSV Eindhoven contre FC Zurich ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Real Sociedad contre Sheriff Tiraspol ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Lazio contre SK Sturm Graz ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Union Berlin contre Malmö ( Ligue Europa de l’UEFA )



Paramount+ : Où le trouver

Testez Paramount Plus gratuitement avec leur essai de 7 jours.

La chaîne de streaming est disponible sur les appareils suivants : PC ou Mac ainsi que Roku, et téléphones iPhone et Android. Appareils OTT : Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV. Systèmes de jeux vidéo : PlayStation 4 et XBOX One. Téléviseurs intelligents : Samsung smart TV et Vizio. Sur la base des commentaires de nos lecteurs, nous vous déconseillons de vous inscrire à Paramount Plus via Amazon. L’application n’a pas été mise à jour, vous manquerez donc des jeux. Inscrivez-vous via leur site Web (voir lien ci-dessus) à la place.

Qu’est-ce que Paramount+

Paramount+ va bien au-delà du domaine du football. Alors que les compétitions de clubs de l’UEFA et les qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF sont des éléments majeurs des sports sur Paramount Plus, ils s’adressent à toute la famille, quels que soient leurs intérêts.

Dans le département des films, il y a un certain nombre de classiques. Par exemple, Interstellar, Pulp Fiction, The Godfather et bien d’autres sont tous sur Paramount+. Il existe également des films exclusifs tels que South Park : Post Covid, Console Wars et Infinite.

De même, Paramount Plus propose des émissions existantes et originales comme Halo, le maire de Kingstown, Yellowstone et Spongebob Squarepants.

Comment obtenir Paramount+

Cliquez sur le lien “Activer l’offre” pour obtenir un essai gratuit Appuyez sur le bouton “Continuer” pour passer à la page suivante Choisissez entre les forfaits ‘Limited Commercials’ ou ‘Commercial Free’ Entrez vos coordonnées et cliquez sur “Continuer” pour passer à l’étape suivante Entrez vos informations de paiement, puis cliquez sur “Démarrer Paramount+”

Chaînes de télévision sur Paramount+

Cette plate-forme donne également accès à des chaînes que vous pouvez diffuser en direct à l’aide du site Web ou de l’application. Pour commencer, cela inclut la chaîne CBS locale. Cela a des nouvelles, des sports et des émissions de télévision régulièrement.

D’autres chaînes incluent des choses comme CBS Sports HQ, CBS News Network et Entertainment Tonight.

De plus, les chaînes de télévision en direct Paramount Plus incluent des chaînes spécifiques telles que Paw Patrol TV, Crime and Justice et des chaînes spécifiques pour certaines ligues de football. Ceux-ci présentent une couverture en studio, des faits saillants et des jeux en direct, ainsi que des jeux du début de la saison sur bande.

Principaux plats à emporter Paramount +

Sur la base des commentaires de nos lecteurs, nous vous déconseillons de vous inscrire via Amazon. L’application n’a pas été mise à jour, vous manquerez donc des jeux et des programmes en direct. Au lieu de cela, inscrivez-vous via leur site Web.

Pour plus de conseils, visitez notre page FAQ Paramount+ Plus.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :