Paramount+ offre un nouveau code promo pendant 30 jours gratuits

En utilisant un nouveau code promotionnel Paramount +, les abonnés peuvent obtenir un mois d’accès gratuit au service de streaming payant de CBS. De plus, il arrive au moment idéal pour les fans de football.

Le 13 août, la Serie A reprend du service. À peu près à la même époque, les compétitions interclubs de l’UEFA tiennent leurs phases de qualification. Les clubs qui ont terminé juste en marge des ligues majeures affrontent des équipes de pays moins dominants en football pour participer aux plus grandes compétitions au niveau des clubs.

Cependant, le nouveau code promotionnel Paramount + tourne autour de la Serie A. Le code est “ITALIE” en l’honneur du retour de la Serie A. Encore une fois, cela offre 30 jours d’accès gratuit au service. Là, vous pouvez regarder la Serie A, les compétitions interclubs de l’UEFA en milieu de semaine et la NWSL, entre autres ligues.

Le nouveau code promotionnel Paramount+ ouvre les portes du contenu

Alors que “ITALY” est un cadeau que CBS se concentre fortement sur sa couverture de Serie A, ce n’est pas la seule chose disponible. En termes de football, les ligues susmentionnées rejoignent également les meilleurs vols en Écosse, en Argentine et au Brésil, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, le contenu ne s’arrête pas là.

Paramount+ fait bien plus que du football. En fait, le football est une petite fraction du service. Il existe une section de films lourds qui présente du contenu Paramount + original pour accompagner les choses dans le parapluie Paramount.

Pour les émissions de télévision, il y a les favoris des enfants comme Spongebob Squarepants, NCIS et Survivor. Le contenu original est également disponible auprès de Paramount+ en utilisant le nouveau code promotionnel.

Enfin, il y a la télévision en direct. Cela a tout, des bulletins d’information locaux dans un certain nombre de grandes villes, du siège social de CBS Sports (différent du réseau CBS Sports) et bien d’autres. C’est là que Paramount+ prospère. C’est bien plus qu’un centre de football et il peut répondre aux besoins de toute la famille.

Cependant, pour les fans de football, le code promotionnel “ITALIE” arrive à point nommé pour la résurgence du football européen plus tôt que d’habitude.