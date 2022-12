Paramount + offre des économies d’hiver avant le retour du football en club

Paramount+ propose un code horaire limité qui permet aux utilisateurs de faire des économies en hiver. Cela est particulièrement remarquable en raison du fait que le football de club, que Paramount + présente en grande partie, est de retour au début de l’année.

Par exemple, le premier match de Serie A après la pause de la Coupe du monde est le 4 janvier. Une semaine plus tard, la Coppa Italia est de retour en action pour la grande coupe nationale italienne. Chaque jeu de ces deux compétitions est disponible exclusivement via Paramount+.

De plus, les compétitions interclubs de l’UEFA, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence, reviennent en février. C’est le plus gros tirage sur Paramount +. Bon nombre des meilleurs joueurs de la Coupe du monde cette année participent à la Ligue des champions, et il y a quelques affrontements savoureux début février. Le PSG affronte le Bayern lors d’un match revanche de la finale de la Ligue des champions 2020. De plus, Liverpool affronte le Real Madrid dans un match qui reflète la finale de la Ligue des champions 2022.

Paramount+ offre des économies d’hiver ce mois-ci

Pour regarder ces compétitions, vous avez besoin de Paramount+ aux États-Unis. Cependant, il existe un moyen d’obtenir 50% de réduction sur un abonnement annuel au service.

Utilisez le code “WINTER50” lors de la souscription d’un abonnement à moitié prix à Paramount+.

Utilisez le code “HIVER50” 50 % de réduction sur la Ligue des champions, la Serie A, la NWSL et plus S’inscrire

Notez que cette offre concerne uniquement les forfaits annuels. Pourtant, l’option annuelle sur Paramount + est de 49,99 $. Vous pouvez obtenir la moitié du prix si vous utilisez le code “WINTER50”.

De plus, il s’agit d’une offre à durée limitée. Les économies d’hiver sur Paramount + expirent le 2 janvier. À juste titre, c’est juste avant le retour des compétitions.

Même si vous avez déjà un abonnement à Paramount +, comme le font probablement la plupart des fans de football aux États-Unis, c’est le bon moment pour vous réabonner. L’option mensuelle sur Paramount + est de 4,99 $. À cet égard, vous payez pratiquement cinq mois, mais vous en obtenez 12, si vous utilisez le code WINTER50 sur un plan annuel.

De plus, il y a des réflexions selon lesquelles Paramount + augmentera son prix d’abonnement dans un avenir proche. ESPN + est maintenant à 9,99 $ après sa dernière augmentation de prix. Par conséquent, les utilisateurs doivent profiter des économies d’hiver de Paramount + tant que l’offre est toujours là.