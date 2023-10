Paramount+ et Apple TV+ augmentent leur part de marché

Au cours du dernier trimestre, Paramount+ et Apple TV+ font partie des plateformes de streaming à accroître leur présence dans le monde du grand streaming. Les deux sociétés ont augmenté leur part de marché sur toutes les plateformes de streaming aux États-Unis. Cependant, les deux sont encore loin derrière d’autres plateformes comme Amazon Prime Video, Netflix et Max, anciennement HBO Max.

Selon Regarde juste, Paramount+ et Apple TV+ ont tous deux augmenté leur part de marché de 1 %. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une croissance considérable à première vue, la tendance continue d’aller dans une direction positive. Paramount+ et Apple TV+ se classent respectivement sixième et septième en part de marché des plateformes de streaming. Cependant, les deux ont gagné du terrain sur Max, Disney+ et Hulu. Max et Hulu ont conservé leur même part de marché, tandis que Disney+ a perdu une partie de sa part.

Dans l’ensemble, le marché du streaming a stagné dans sa croissance générale. Les plateformes trouvent de nouveaux moyens d’augmenter leurs parts de marché. Par exemple, Netflix, qui a réprimé le partage de mots de passe, a augmenté son prix. Résultat, sa part a augmenté de 1 % au dernier trimestre, tout comme Paramount+ et Apple TV+.

Apple TV+ s’est concentré sur le contenu original, y compris le récent Messi rencontre l’Amérique documentaire. Cependant, Paramount+ a dépassé Apple TV+ en termes de part de marché cette année.

Comment Apple TV+ et Paramount+ se situent dans la part de marché du streaming

Quoi qu’il en soit, les deux restent considérablement en dessous de leurs rivaux sur le marché des services de streaming. Sur la base des tendances de 2023, ces deux-là continueront de se rapprocher d’autres services. Apple et Paramount+ doivent trouver un moyen de se démarquer. Avec un deuxième documentaire sur Lionel Messi à l’horizon, Apple pourrait voir la frénésie de Messi comme un moyen de fidéliser les téléspectateurs.

Voici l’écart actuel de part de marché que CBS et les plateformes d’Apple cherchent à combler.

Part de marché jusqu’en septembre 2023

Amazon Prime Vidéo (22%) Netflix (21%) Maximum (15%) Disney+ (12%) Hulu (11%) Paramount+ (8%) Apple TV+ (7 %) Autres services (4%)

