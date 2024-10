Paramount est frappé par un recours collectif potentiel suite aux licenciements du mois dernier

(Mise à jour avec la déclaration Paramount) Paramount Global, qui sera bientôt contrôlée par Skydance, pensait réduire ses coûts avec la dernière série de licenciements dévoilée le mois dernier, mais la société, toujours dirigée par Shari Redstome, pourrait se retrouver dans un nouveau piège juridique à la suite de ces coupes.

Pour être plus précis, une conséquence potentielle d’un recours collectif pour avoir prétendument omis de donner le préavis obligatoire d’Empire State aux plus de 300 employés a été glissée le 24 septembre. Cette nouvelle série de coupes la semaine dernière est intervenue dans ce qui a été appelé « Phase 2 » des efforts continus de Paramount. se débarrasser de 15 % de sa main-d’œuvre nationale.

Des réductions qui pourraient s’avérer coûteuses.

« Le ou vers le 24 septembre 2024, les défendeurs Paramount Global CBS Interactive Inc. ont mis fin à l’emploi de Julian Hagins et de plus de 300 autres employés qui travaillaient et/ou relevaient de leur siège social à proximité géographique du siège social », indique l’action déposée le 24 septembre 2024. Le 3 octobre, devant un tribunal fédéral de New York, Hagins, désormais ancien coordinateur de post-production de podcasts de Paramount Pictures. « Les défendeurs ont fourni une notification écrite de la résiliation, qui est entrée en vigueur vers le 30 septembre 2024. »

Lisez ici le recours collectif potentiel contre Paramount suite aux licenciements du mois dernier.

La loi sur les notifications d’adaptation et de recyclage des travailleurs de l’État de New York exige que les entreprises donnent un préavis de 90 jours à leurs employés en cas de licenciement important. Si l’entreprise, dans ce cas Paramount Global, ne donne pas aux employés un préavis de trois mois, alors « l’employeur devra fournir à cet employé 60 jours civils de salaire et d’avantages sociaux ».

C’est ce que recherche Hagins, pour lui-même et pour les autres, en quête d’une certification de classe. « Un recours collectif est de plus supérieur aux autres méthodes disponibles pour trancher cette controverse dans la mesure où la jonction de tous les membres n’est pas pratique », indique la poursuite d’aujourd’hui. « De plus, les sommes en jeu pour de nombreux membres du groupe, bien que substantielles, ne sont pas suffisamment importantes pour leur permettre de poursuivre séparément les défendeurs. »

Maintenant, avec cela, si l’action devait recevoir une certification de recours collectif et que des centaines d’anciens employés s’y joignaient, vous pouvez être sûr que cela dépasserait le coût des 60 jours de salaire et d’avantages sociaux.

« Ces affirmations ne sont fondées sur aucun fait », a déclaré un porte-parole de Paramount Global à Deadline. « Les employés de Paramount ayant droit à un avis WARN fédéral ou étatique le reçoivent. »

S’agissant du rachat officiel par David Ellison et son père Larry du légendaire studio et de ses autres activités pour 8 milliards de dollars, cette poursuite pourrait retarder les approbations réglementaires nécessaires dans ce qui a déjà été un processus compliqué et coûteux.

À l’heure actuelle, les co-PDG George Cheeks, Chris McCarthy et Brian Robbins ont indiqué que les coupes budgétaires de Paramount étaient achevées à 90 %. Ce qui signifie que ce n’est pas fini, et il y a probablement encore plus de grognements pour les tribunaux maintenant que Hagins a déposé sa plainte.