Paramount + est à 50% de réduction sur le plan annuel pour la semaine du Black Friday

Cette semaine du Black Friday, le service de streaming Paramount+ propose une offre qui tue – à condition que vous soyez heureux de vous abonner pendant un an.

Le coût de son plan annuel au Royaume-Uni a été réduit de moitié, ramenant le prix à 34,95 £ par an au lieu du prix standard de 69,90 £. Avec cet abonnement à 50 % de réduction, vous aurez un premier accès en streaming abordable au plus grand film de cette année – Top Gun : Maverick – qui sortira sur Paramount+ le 22 décembre.

Obtenez Paramount+ à 50 % de réduction

En règle générale, Paramount+ propose un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. Cependant, cela n’est pas disponible sur le plan annuel à prix réduit. Les nouveaux abonnés et les anciens abonnés peuvent profiter de l’offre, mais uniquement directement via Paramount+, et non via un service tiers tel que YouTube Primetime Channels.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page d’accueil de Paramount+, de cliquer sur « S’inscrire à Paramount+ », de suivre les étapes de création d’un compte et de vous assurer de sélectionner le forfait annuel avec 50 % de réduction. La même offre n’est pas disponible sur le forfait mensuel, qui coûte 6,99 £ par mois – ou 83,88 £ par an.

Paramount n’a pas confirmé la disponibilité de cette offre avant. S’agissant d’une offre Black Friday, celle-ci devrait durer au minimum jusqu’à ce vendredi 25 novembre 2022. Nous mettrons à jour cet article si nous entendons plus d’informations.

Paramount + inclut l’accès à toute une série d’émissions de télévision, notamment Star Trek: Strange New Worlds, Halo, Yellowstone, The First Lady, Tulsa King et plus encore. Il y a aussi beaucoup de films à découvrir, dont Scream et Sonic the Hedgehog 2.

Aux États-Unis, le même accord n’est pas disponible. Cependant, si vous vous inscrivez à Walmart + (qui comprend un essai gratuit de 30 jours), vous pouvez obtenir gratuitement le plan annuel Paramount + Essential – cela coûte généralement 49,99 $ par an.

Walmart + comprend un accès anticipé aux offres du Black Friday sur le site, la livraison gratuite depuis votre magasin local, la livraison gratuite, des économies de carburant et des récompenses. Cela coûte 98 $ par an ou 12,95 $ par mois.

