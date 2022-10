Paramount+ diffuse la cérémonie du Ballon d’Or

Le service de streaming américain Paramount + diffusera en direct la prochaine cérémonie du Ballon d’Or 2022. L’événement étoilé aura lieu le lundi 17 octobre à Paris.

Animée par l’ancien grand de Chelsea Didier Drogba et le présentateur de télévision Sandy Heribert, la cérémonie commence à 14h30 (HE). En plus de diffuser l’intégralité de l’événement, Paramount + diffusera également une conférence de presse d’une heure à la fin de la cérémonie.

Retour sur la cérémonie du Ballon d’Or

Le Ballon d’Or est un prix annuel décerné au meilleur joueur du sport de cette année particulière. Créé en 1956, le trophée est décerné par France Football, un magazine hebdomadaire de football composé d’actualités sportives de toute la planète.

L’international argentin Lionel Messi a remporté le plus de prix Ballon d’Or dans l’histoire de cet événement prestigieux. En plus de son record de sept victoires, l’actuel joueur du PSG a également terminé deuxième du vote à cinq reprises et troisième une fois.

Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3) et Marco van Basten (3) complètent le top cinq des vainqueurs du Ballon d’Or de tous les temps.

Bien que Messi ait peut-être le plus grand nombre de trophées du Ballon d’or de tous les temps, il n’est actuellement pas en lice pour remporter son huitième triomphe. Ce sera la première fois depuis 2005 que Messi ne figurait pas parmi les nominations.

Karim Benzema du Real Madrid est le favori actuel pour remporter le prix cette année. Cependant, il y a 30 joueurs au total qui peuvent récupérer le Ballon d’Or. Parmi les autres nominés notables de 2022, citons: Erling Haaland, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne et Christopher Nkunku.

Le trophée Ballon d’Or masculin n’est cependant pas la seule récompense décernée lors de la cérémonie. Il y a aussi un Ballon d’Or féminin, le Trophée Kopa (meilleur jeune joueur), le Prix Socrates (joueur impliqué dans le travail social/caritatif), le Trophée Gerd Muller (meilleur buteur), le Trophée Yachine (meilleur gardien) et un prix pour le meilleur club de l’année.

Crédit photo : IMAGO / MIS