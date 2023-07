Paramount + devient le sponsor du maillot de l’Union Berlin à destination de l’UCL

L’Union Berlin aura un nouveau sponsor de maillot avant sa saison inaugurale en UEFA Champions League. L’équipe de Bundesliga a récemment annoncé un partenariat avec Paramount + pour la campagne 2023/24. Les détails exacts de la durée du contrat entre les deux parties sont flous. Cependant, Médias SportsPro rapporte que le service de streaming paiera à l’équipe environ 5,5 millions de dollars par saison.

« Avec Paramount+, nous avons pu gagner un partenaire international de renom avec lequel nous aimerions poursuivre sur la voie du succès de ces dernières années. Nous sommes vraiment impatients de travailler ensemble et, bien sûr, du logo emblématique sur nos nouveaux maillots », a déclaré Jan Boysen, directeur général du marketing et des ventes chez Union Berlin.

Le club a fait une progression impressionnante dans les classements

Le club allemand a connu une ascension massive au sommet de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. Union vient de jouer dans le deuxième niveau du football allemand lors de la campagne 2019/20. Après avoir été 11e, 7e et 5e en trois saisons dans l’élite, les Iron Ones ont terminé quatrièmes de la Bundesliga lors de la saison 2022/23. Cela donnera au club un premier aperçu de la Ligue des champions.

En plus de devenir le sponsor officiel des maillots du club, Paramount+ sera également présent à l’intérieur du Stadion An der Alten Forsterei. Le service de streaming figurera en bonne place sur les panneaux publicitaires. De plus, Union Berlin fera la promotion de Paramount+ sur les plateformes numériques de l’équipe.

Paramount + ajoute Union Berlin à la liste des sponsors de maillots

Les Iron Ones deviendront la deuxième équipe européenne à former un partenariat significatif avec Paramount+. L’Inter Milan avait précédemment conclu un accord avec le service de streaming américain début juin. Les Italiens portaient le logo Paramount + sur le devant de leurs maillots pour la finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

Le service de streaming a payé à l’Inter environ 4,5 millions de dollars pour ce seul match. Les deux équipes poursuivront leur partenariat pour la saison 2023/24, mais le logo Paramount+ figurera au dos des maillots. Paramount + a également essayé de figurer sur le devant des chemises de Chelsea. Cependant, la Premier League a bloqué cette décision car elle pourrait frotter les diffuseurs de la ligue dans le mauvais sens.

L’ancien sponsor principal de l’Union, Wefox, restera partenaire du club. Les deux parties ont convenu de restructurer leur accord précédent. La plateforme technologique basée à Berlin est associée à Union depuis cinq ans.

PHOTO : IMAGO / Contraste