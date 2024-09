Paramount décroche « September 5 », bouleversant la course aux Oscars (exclusivité)

Dans un geste qui va complètement bouleverser la course aux Oscars, 5 septembrele titre le plus vendu qui a été diffusé dans les festivals de cinéma d’automne de cette année et un prétendant aux récompenses dans tous les domaines, a atterri chez Paramount Pictures, Le Hollywood Reporter a exclusivement appris.

Le studio a obtenu les droits de distribution mondiaux du film – à l’exception de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche, où ils seront gérés par Constantin Film – et commencera à le diffuser aux États-Unis le 27 novembre, le mercredi du long week-end de Thanksgiving, avec l’intention d’étendre son empreinte cinématographique jusqu’en décembre et de le soutenir avec une campagne de récompenses à part entière.

Peter Sarsgaard, Jean Magaro et Léonie Benesch vedette du troisième long métrage du réalisateur Tim Fehlbaum (La colonie et Enfer), un thriller dramatique sur la couverture par ABC Sports de l’attaque terroriste des Jeux olympiques de Munich de 1972 au cours de laquelle des militants palestiniens ont pris en otage des athlètes israéliens. L’affrontement qui en a résulté est devenu la première couverture télévisée en direct d’un acte de terrorisme, avec toutes sortes de dilemmes moraux et éthiques pour les journalistes sur le terrain, y compris le légendaire directeur général d’ABC Sports. Roone Arledge (Sarsgaard), le jeune producteur coordinateur du réseau pour la couverture des Jeux olympiques Geoff Mason (Magaro) et un ressortissant allemand qui les a aidés à s’orienter dans la langue et la culture (Benesch).

Republic Pictures, filiale de Paramount, a acquis les droits de vente mondiaux du film. 5 septembre En juillet dernier, le film a commencé à vendre ses droits aux États-Unis. L’intérêt des distributeurs a atteint un crescendo après sa première aux récents festivals de Venise et de Telluride, qui ont fait un carton, générant des comparaisons avec les précédents lauréats de l’Oscar du meilleur film. Argo et Mettre en lumière. En fin de compte, le Paramount Film Group a décidé que c’était une propriété qui devait rester dans la famille. Il rejoint désormais la liste déjà formidable des récompenses du studio qui comprend également Gladiateur 2, Un homme meilleur et Transformers 1.

Le Hollywood Reporterdans notre revue de 5 septembrel’a décrit comme « une expérience éclairante et tout à fait captivante » avec un « casting formidable » qui est « plus qu’une simple capsule temporelle sur la façon dont l’actualité était traitée à l’ère pré-numérique ; c’est un récit qui parle aussi de notre époque. »

Les producteurs du film incluent Fehlbaum, Sean Penn, Philippe Trauer, Thomas Wöbke (BerghausWöbke Filmproduktion), John Ira Palmer et John Wildermuth (Œuvres photographiques projetées).