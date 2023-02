Paramount crée de l’étourdissement dans ‘Into the Woods’ – Shaw Local

“Into the Woods” de Stephen Sondheim est un fantasme, une quête, une comédie musicale – et je ne peux pas penser à un meilleur lieu pour le présenter que le Paramount Theatre à Aurora. Réalisé par le duo multi-récompensé de Jim Corti et Trent Stork, cette production n’est rien de moins que spectaculaire.

“Into the Woods” entrelace les intrigues de plusieurs contes de fées des frères Grimm, légèrement racontés et réinventés, avec un livre de James Lapine et une musique et des paroles de Stephen Sondheim.

La comédie musicale a été créée à Broadway en 1987 et a remporté trois Tonys : meilleure partition, meilleur livre et meilleure actrice pour Joanna Gleason. En 2014, l’adaptation cinématographique de Disney a rapporté 213 millions de dollars et a été nominée à la fois pour un Oscar et un Golden Globe. Et en juin dernier, pour honorer la mémoire de Stephen Sondheim, la deuxième reprise de Broadway du spectacle a commencé.

“Into the Woods” est l’histoire d’un boulanger sans enfant et de sa femme – infertile à cause de la malédiction d’une sorcière parce que le père du boulanger lui a volé ses légumes et ces fameux haricots magiques. La malédiction ne sera levée que si la sorcière reçoit quatre ingrédients : la vache aussi blanche que le lait, la cape aussi rouge que le sang, les cheveux aussi jaunes que le maïs et la pantoufle aussi pure que l’or avant le carillon de minuit dans trois jours. temps. Tout au long du voyage et avec l’aide du narrateur et de l’homme mystérieux, vous avez probablement compris qu’ils rencontrent Cendrillon, Jack et le petit chaperon rouge, et tous subissent les conséquences de leurs souhaits.

Corti et Stork ont ​​brillamment joué: des interprètes vétérans, ainsi que des acteurs faisant leurs débuts à la Paramount. Ils ont collaboré avec le chorégraphe Kasey Alfonso, dont les danses s’enchaînent harmonieusement avec la magnifique direction musicale de Kory Danielson et un orchestre live de 16 musiciens jouant la partition originale intégrale. Et avouons-le, quand il s’agit de rythme, de stress et d’inflexion, Sondheim n’est pas facile.

La production se déroule sur le décor forestier magiquement étonnant de Jeffrey D. Kmiec, avec un éclairage, une projection et un son incroyablement impressionnants et efficaces de José Santiago, Paul Deziel et Adam Rosenthal. Poursuivant les extravagances de la production, les étonnantes conceptions de marionnettes de Jesse Mooney-Bullock; la somptueuse conception de la perruque, des cheveux et du maquillage de Katie Cordts; et les costumes étincelants et joyeux de Jordan Ross. Les composantes visuelles de cette production Paramount sont un véritable conte de fées.

L’ensemble de 24 est, en un mot, sans faille, et tous sont introduits dans le numéro d’ouverture, “Prologue: Into the Woods”, dont Sondheim lui-même a admis qu’il était particulièrement compliqué.

La sorcière (Natalie Weiss, à droite) jette son sort sur l’homme mystérieux (Larry Yando) dans “Into the Woods” du Paramount Theatre. (Photo fournie par Liz Lauren)

À partir du moment où Larry Yando, cet élégant favori du théâtre de Chicago, monte sur scène sous de longs applaudissements et acclamations pour commencer en tant que narrateur et homme mystérieux (et il est, comme toujours, merveilleux de voix et d’expression), vous êtes captivé et transporté dans un autre royaume. .

Natalie Weiss dépeint la sorcière dans “Into the Woods” du Paramount Theatre, la comédie musicale de Stephen Sondheim jusqu’au 19 mars à Aurora. (Photo fournie par Liz Lauren)

Natalie Weiss, demi-finaliste d'”American Idol” et coach vocal renommée, est une méchante flamboyante pour laquelle vous vous sentez presque désolé : la sorcière passionnée. Weiss possède la voix énorme et luxuriante nécessaire.

Stephen Schellhardt (de gauche à droite) joue le boulanger et Sarah Bockel est la femme du boulanger dans “Into the Woods” du Paramount Theatre. (Photo fournie par Liz Lauren)

Comme le dit la chanson, “It Takes Two”, et heureusement pour cette production, ce sont les incroyables talents d’acteur de Stephen Schellhardt et Sarah Bockel dans le rôle du boulanger et de la femme du boulanger. Leur alchimie est crédible, subtile et engageante ; ils ressemblent aussi à leurs parties et sont réels. La femme du boulanger de Bockel est un personnage indépendant, fort et charmant, et Schellhardt est un homme enthousiaste, honnête et intègre. Ils sont tous les deux des chanteurs exceptionnels et portent le spectacle sur leurs épaules de manière poignante.

Lucy Panush (de gauche à droite) joue le Petit Chaperon rouge et Alex Syiek est le loup dans “Into the Woods” du Paramount Theatre. (Photo fournie par Liz Lauren)

Will Koski’s Jack est un innocent de caractère ensoleillé, dont l’animal de compagnie bien-aimé est aussi son meilleur ami. Koski montre une belle transition de personnage, en particulier dans son solo “Giants in the Sky” et l’argumentatif “Your Fault”. Lucy Panush dépeint fortement Red Ridinghood, qui passe d’un mangeur adorable à un défenseur féroce. Koski et Panush font leurs débuts à Paramount et ont une chimie apaisante ensemble. Hannah Fernandes fait du personnage de Cendrillon une femme intelligente et pensante (“Sur les marches du palais”), qui, certes, prend beaucoup de déversements. Elle donne à Cendrillon une nouvelle perspective – quelqu’un que vous aimerez vraiment.

Vous vous demandez peut-être comment il peut y avoir des vedettes dans un ensemble de vedettes ? Eh bien, il y en a. Surtout Alex Syiek et Devin DeSantis, qui incarnent les princes de Cendrillon et Raiponce. En tandem ou seuls, ils volent la scène ; d’un retournement de cheveux à une pose prétentieuse et séduisante, ils fournissent une grande partie du soulagement comique. Cela aide que leurs voix s’entremêlent et s’envolent dans leur duo “Agony”. Syiek apparaît également comme le loup (AWHOO) et est diaboliquement drôle dans sa chanson “Hello, Little Girl”.

Kelli Harrington, Landree Fleming et Ann Delaney en tant que belle-mère et demi-sœurs de Cendrillon sont enviables, prétentieusement scintillantes et délicieuses à chaque fois qu’elles montent sur scène. Christine Bunuan en tant que mère de Jack est une petite dynamo de voix et d’énergie, et lorsqu’elle est associée à Jack de Koski, il y a de l’humour dans leurs différences de taille. Et la présence discrète d’Adam Fane derrière Milky White est magistrale et gentiment crédible.

La production est également dotée des belles voix et des apparitions impressionnantes de Dana Tretta installée dans un arbre en tant que mère de Cendrillon, et de Molly Hernández en Raiponce, dramatiquement emprisonnée dans la tour. (Elle est une grande crieuse et porte-notes.) Tretta fait également une brève apparition en tant que grand-mère vengeresse du Chaperon rouge.

Une reconnaissance doit être accordée à l’enthousiaste Dakota Hughes en tant que Steward, Nnamdi K. Nwankwo en tant que père de Cendrillon et aux membres de l’ensemble qui travaillent dur Marta Bady, Grace Bobber, Alanna Chavez, Darian Goulding, Sophie Grimm et Ryan Stajmiger.

“Into the Woods” est une longue production, qui dure trois heures. À la manière typique de Sondheim, le premier acte se termine joyeusement et vous pourriez presque y terminer le spectacle, mais restez à l’écoute pour l’acte II, lorsque la réalité s’immisce et que les thèmes changent radicalement. Comme l’a déclaré avec tant d’éloquence le directeur artistique Jim Corti : « Aussi fantastique que soit cette narration et aussi étonnante que soit son esthétique, c’est l’humanité de cette pièce qui vous accompagnera pendant votre voyage de retour. C’est le truc avec Sondheim. Il raconte l’histoire de nos vies et toujours magnifiquement.

Sondheim croyait en sa chanson finale, “No One Is Alone”. Merci, Paramount, de l’avoir prouvé de manière si magique.

(La comédie musicale est suggérée pour les 12 ans et plus en raison de la violence et des bruits forts.)

• Regina Belt-Daniels considère Stephen Sondheim comme le père du théâtre musical moderne. Ses « Gypsy », « Sweeney Todd », « Follies », « A Little Night Music » et « Sunday in the Park with George » sont des favoris continus. Lorsqu’elle n’écrit pas de critiques de théâtre, Belt-Daniels peut être trouvée dans les coulisses ou sur scène quelque part, ou voyager avec son mari.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: “Dans les bois”

OÙ: Théâtre Paramount, 23 E. Galena Blvd., Aurora

QUAND: Du mercredi au dimanche jusqu’au 19 mars

INFORMATION: paramountaurora.com630-896-6666