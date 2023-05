Paramount + augmente le prix à 5,99 $ et fusionnera avec Showtime

Paramount + augmente son prix mensuel d’un dollar, mais ajoute également du contenu de Showtime dans le cadre d’une fusion. Ce lancement et cette augmentation de prix se dérouleront le 27 juin 2023 lorsque Paramount + devient officiellement le renommé Paramount+ avec Showtime.

À partir de cette date, la version financée par la publicité de Paramount + coûte 5,99 $ par mois. De plus, les abonnés peuvent obtenir la version sans publicité pour 11,99 $ par mois. Ce dernier est une augmentation de 2 $ par rapport aux 9,99 $ par mois qu’il est maintenant.

En ajoutant le catalogue de contenu de Showtime, l’application Showtime se fermera. Par conséquent, toutes les offres actuelles sur cette plateforme nécessiteront un abonnement à Paramount+.

Les options mensuelles indiquées ci-dessus ne seront pas le seul moyen de souscrire à Paramount+. Chacun aura également une option annuelle. À partir de maintenant, l’option annuelle pour Paramount + est de 49,99 $. Le mois prochain, lorsque l’augmentation des prix entrera en vigueur, la version financée par la publicité coûtera probablement 59,99 $. Cependant, cela n’a pas encore été annoncé officiellement. Pour l’édition sans publicité de Paramount +, les frais annuels sont de 119,99 $.

Par conséquent, c’est l’occasion de passer au plan annuel avant que ces prix n’augmentent. Pour référence, si vous utilisez un forfait mensuel pour regarder la Ligue des champions, la Serie A, la Premiership écossaise ou la NWSL, vous devrez payer 5,99 $ par mois. Cependant, si vous passez à un plan annuel maintenant, vous économiserez encore plus pour l’année prochaine. En moyenne, vous paieriez 4,17 $ par mois, tandis que d’autres paieraient un peu moins de 6 $.

Étant donné que CBS Sports détient les droits en anglais américain sur la Ligue des champions de l’UEFA jusqu’à la saison 2029/30, il est judicieux d’obtenir un plan annuel Paramount + maintenant avant que les prix n’augmentent.

Paramount + augmente le prix, mais pas de nouveau contenu de football

Pour les fans de football, l’augmentation des prix n’est pas exactement la bienvenue. Bien qu’il paie plus, CBS n’ajoute pas de nouvelle ligue ou de nouvelle compétition. Pourtant, il a la Ligue des champions, la Serie A, la NWSL et plus encore. De plus, il est toujours moins cher qu’ESPN +, qui a bondi à 9,99 $ par mois l’été dernier. Et, alors qu’à partir du 27 juin, Paramount + est plus que Peacock Premium, les options de football sur Paramount + dépassent de loin celles de Peacock.

Cependant, Showtime apporte une part importante de contenu à part entière. Cela pourrait être des films à succès comme Tout partout tout à la fois et Les Fabelmanou des émissions telles que Dextre.

