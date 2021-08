Paramount+ arrive au Royaume-Uni sur Sky l’année prochaine

ViacomCBS a annoncé aujourd’hui que son service de streaming Paramount + sera lancé en Europe via Sky en 2022. La nouvelle fait suite à l’annonce que NBCUniversal lancera également la plate-forme américaine Peacock on Sky plus tard cette année.

Paramount+ sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, et sera accessible aux clients de Sky Cinema sans frais supplémentaires. Nous ne savons pas encore si cela signifie également que les streamers avec un abonnement Now Cinema pourront accéder à la plate-forme via leurs comptes.

Les autres clients Sky devront ajouter Paramount+ en plus à leur forfait TV – le coût de cela n’a pas encore été déterminé. Aux États-Unis, Paramount+ coûte 4,99 $ US pour le niveau de base avec du contenu financé par la publicité, et 9,99 $ pour le contenu sans publicité avec l’ajout de sports en direct, de CBS en direct et d’actualités locales en direct.

Plus de 10 000 heures de contenu seront ajoutées à Sky via Paramount+. Cela inclura probablement les redémarrages des Razmoket et iCarly. Il y a aussi beaucoup de séries à venir, y compris la série dérivée Italian Job et le revival Frasier.

Peacock, quant à lui, sera disponible via Sky Q, Sky Ticket et Now’s Entertainment, apportant des classiques de la comédie comme The Office US et Parks and Recreation, ainsi que de nouveaux originaux tels que Girls5eva et Rutherford Falls. Peacock propose également des sports aux États-Unis et est l’option de diffusion en continu pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Si vous n’avez pas Sky et que vous souhaitez toujours regarder ces services au Royaume-Uni, n’ayez crainte. Nous avons des guides pour regarder Paramount+ et Peacock à l’étranger.