Paramore, Dua Lipa et d’autres stars appellent au cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas

Paramore s’exprime sur la violence continue dans la guerre entre Israël et le Hamas à la suite d’une frappe aérienne meurtrière dans la région de Gaza ce week-end.

Le groupe de rock lauréat d’un Grammy a pris son Histoires Instagram Mercredi pour encourager les fans à faire un don aux organisations d’aide humanitaire Sauver les enfants et Médecins sans frontières. Le groupe a écrit qu’il « est solidaire de ceux qui appellent à un cessez-le-feu immédiat et permanent ».

« Nous ne pensons pas que le soutien à nos amis et à notre famille palestiniennes soit synonyme d’antisémitisme », a écrit le groupe. « Nous aimons nos amis et notre famille juifs et prions pour le retour sain et sauf des otages restants. Cela étant dit, nous ne pouvons tout simplement pas soutenir un génocide. »

Plus:Après que l’attaque israélienne sur Rafah ait suscité l’indignation, Netanyahu détourne le blâme et promet de continuer à se battre

Dimanche, une frappe aérienne israélienne a déclenché un incendie massif, tuant 45 personnes dans un camp de tentes dans la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, provoquant un tollé de la part des dirigeants du monde entier qui ont appelé à l’application d’une ordonnance de la Cour mondiale pour mettre fin à l’attaque. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré mardi qu’une explosion secondaire avait probablement déclenché un incendie qui avait enflammé les tentes à proximité, et non la frappe initiale.

Cette frappe aérienne marque l’un des incidents les plus meurtriers de la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis près de huit mois, qui a débuté en octobre 2023 lorsque le groupe militant Hamas a lancé une série d’attaques surprises contre Israël.

D’autres stars comme Dua Lipa, Katy Perry ou encore John Legend prêtent leur voix à la crise humanitaire.

Dua Lipa exhorte ses fans à « faire preuve de solidarité avec Gaza »

Lipa, qui a déjà exprimé son soutien à un cessez-le-feu, a partagé mardi un graphique Artists for Ceasefire sur ses histoires Instagram, selon Panneau d’affichage et Pierre roulante. Elle a inclus le hashtag « #AllEyesOnRafah » dans le message.

« Brûler des enfants vifs ne peut jamais être justifié », a écrit Lipa, selon les médias. « Le monde entier se mobilise pour mettre fin au génocide israélien. S’il vous plaît, montrez votre solidarité avec Gaza. »

Kehlani critique les artistes qui ne s’expriment pas sur la guerre entre Israël et le Hamas

Dans un Vidéo Instagram Publié lundi, Kehlani a critiqué ses pairs de l’industrie musicale qui se sont abstenus de discuter publiquement de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Nous ne vendons pas de spectacles à guichets fermés sans UNE FOULE PLEINE DE GENS », a écrit Kehlani dans la légende du message. « Les chansons ne peuvent pas être classées sans PEOPLE. Les tendances ne peuvent pas évoluer sans PEOPLE. Vous ne tirez pas une ligne sur les bébés décapités ou les personnes brûlées vives après sept mois de nombreuses autres atrocités ? »

Elle a ajouté : « (Je m’en fiche) du déploiement, de la formule, de la stratégie, de l’algorithme à ce stade. Je vous supplie (VOUS) D’ÊTRE DES GENS. SOYEZ UN (explétif) ÊTRE HUMAIN. »

Jenna Ortega dénonce l’absence de cessez-le-feu après la frappe aérienne de Rafah

Après la frappe aérienne de Rafah le week-end dernier, Jenna Ortega a souligné l’importance d’un cessez-le-feu en partager une photo idyllique de ce qui semble être une famille gazaouie sur Instagram.

« Des masses débattent sur un cessez-le-feu alors que des milliers et des milliers d’enfants continuent d’être massacrés », a écrit Ortega mardi. « Où est l’humanité. »

Katy Perry se joint à l’appel à un « cessez-le-feu immédiat » dans la guerre entre Israël et le Hamas

Mercredi, Perry republié un graphique de l’organisation d’aide humanitaire UNICEF sur Instagram. Le graphique contenait un message appelant à « un cessez-le-feu immédiat, la libération inconditionnelle de tous les otages et la fin des meurtres insensés d’enfants ».

« Un siège militaire et une incursion terrestre à Rafah, dans la bande de Gaza, posent un risque catastrophique pour les enfants qui s’y abritent », peut-on lire dans la légende de la rediffusion de Perry. « De nombreux enfants campés à Rafah ont été déplacés à plusieurs reprises et ont perdu leur maison, leurs parents et leurs proches. Des milliers d’entre eux sont blessés, souffrent de malnutrition, sont traumatisés ou vivent avec un handicap.

« Ils doivent être protégés, tout comme les quelques services et infrastructures de base restants dont ils ont besoin pour survivre. »

Bella Hadid rend hommage à l’héritage palestinien et attire l’attention sur le « génocide » à Gaza

Bella Hadid a écrit un message émouvant Publication Instagram Mardi, au cours de laquelle elle a encouragé ses fans à se tenir au courant du conflit Israël-Hamas et de son impact sur le peuple palestinien.

Le message présentait également une photo de Hadid portant une robe rouge et blanche rendant hommage au Keffieh, un foulard traditionnel de la culture palestinienne. « Même si je dois encore aller travailler, même malgré cette horreur, porter notre culture fait de moi un fier Palestinien (et) je veux que le monde continue de voir la Palestine, où que nous allions. »

« Si vous ne savez pas ce qui se passe actuellement à Gaza, regardez mes histoires (et trouvez d’autres récits menant aux Palestiniens sur le terrain) et renseignez-vous sur l’occupation en cours et le génocide qui se déroule MAINTENANT à Gaza », a écrit Hadid. . « Ne soyez pas insensible à l’horreur endurée par le peuple palestinien. »

John Legend et Chrissy Teigen font un don de 200 000 $ en aide humanitaire

Dans un Publication Instagram Mardi, Legend a déclaré que lui et son épouse Chrissy Teigen avaient chacun fait un don de 100 000 $ à Save the Children et se joignaient à l’organisation d’aide humanitaire dans sa demande d’un « cessez-le-feu définitif ».

« Nulle part n’est sûr à Gaza », a écrit Legend. « Des enfants sont tués à un rythme dévastateur, des familles entières sont anéanties. Le pire des cas est en train de devenir réalité. Les enfants et leurs familles ont besoin de plus que des mots, ils ont besoin d’action. »

Il a conclu : « Il n’y a pas d’alternative. (Un cessez-le-feu) est le seul moyen de permettre l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire et d’assurer la libération de tous les otages restants. »

Contributrice : Karissa Waddick, USA TODAY ; Nidal Al-Mughrabi et Dan Williams, Reuters