Paramjit rend hommage à son modèle

Inspiré par Milkha Singh, il a battu le record même que le sprinter emblématique avait contre son nom pendant 38 ans et alors que Paramjit Singh pleurait la disparition de son idole, il a déclaré qu’il chérirait à jamais le temps passé avec admiration et avec la « légende pionnière ».

Singh a battu le record national du 400 m de Milkha en 1998, 38 ans après que le Milkha l’ait établi aux Jeux olympiques de Rome pour une quatrième place. L’homme de 91 ans, décédé vendredi dans un hôpital de Chandigarh en raison de complications post-COVID, a couru cette course mémorable en 45,6 secondes.

«Milkha Singh Ji était si gentil et généreux que j’ai été invité à dîner chez lui à Chandigarh après avoir battu son record national. Il m’a dit que je devrais travailler plus dur pour réussir au niveau mondial. Il était lui-même un homme d’autodiscipline et de travail acharné », a déclaré Paramjit à PTI samedi.

«C’était la première fois que je le rencontrais en personne et j’étais en admiration devant lui. J’étais avec mon coach. Milkha Singh Ji a déclaré qu’il voulait voir un Indien remporter une médaille olympique avant de mourir », a déclaré le joueur de 49 ans qui a battu le record national lors des championnats nationaux à Kolkata.

Milkha a été officiellement chronométré à la main à 45,6 secondes lors de sa quatrième place aux Jeux olympiques, bien qu’un chronomètre électronique non officiel aux Jeux l’ait chronométré à 45,73 secondes.

Des années plus tard, des chronomètres électroniques ont été installés à tous les événements internationaux et 0,14 seconde a été ajoutée à tous les chronométrages manuels pour les comparer aux chronométrages électroniques.

Le 45,6 chronométré à la main de Milkha a été converti en 45,74 secondes en chronométrage électronique, que Paramjit a amélioré en exécutant 45,70 secondes en 1998.

Milkha avait refusé d’accepter son chronométrage (électronique) de 45,74 secondes et avait déclaré en 1991 que personne ne pourrait battre le record établi par lui.

Le record national actuel du 400 m est au nom de Muhammed Anas Yahiya avec un chrono de 45,21 secondes.

Paramjit, qui faisait partie du quatuor de relais 4x400m médaillé d’argent aux Jeux asiatiques de 1998 et a également représenté le pays aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, a déclaré que Milkha l’avait toujours encouragé à travailler dur.

«Je l’ai rencontré quelques fois après avoir battu son record national. Il me demandait toujours ce que je faisais. Il me conseillerait de travailler plus dur et de maintenir l’autodiscipline », se souvient Singh.

«C’est une perte énorme pour le pays que Milkha Singh Ji ne soit plus. Il était la légende pionnière de l’athlétisme indien. Interrogé sur la promesse de Milkha de donner Rs 2 lakh à l’athlète qui a battu son record national, Paramjit a déclaré: « Il l’avait dit mais je n’ai aucune rancune de ne pas l’avoir obtenu. » «Je suis heureux d’avoir battu son record. Il était mon modèle quand j’ai commencé à courir. Je suis ici à cause de lui.

«Je jouais au volley-ball plus tôt. Ensuite, je suis passé au 400 m et mon entraîneur me disait que j’avais le potentiel de battre le record national de Milkha Singh. Donc, Milkha Singh Ji a été mon inspiration.

