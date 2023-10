Je me suis réveillé d’un rêve un matin, alors que j’avais une vingtaine d’années, et sur mon plafond, j’ai vu une araignée incroyablement énorme ramper vers moi. J’aurais crié ou sauté du lit si mon corps n’avait pas été complètement paralysé.

Après quelques instants, je pouvais remuer mes extrémités. L’araignée de 2 pieds de large a disparu.

Même si cela semble bizarre, je n’étais pas en train de m’effondrer mentalement lorsque cela m’est arrivé il y a de nombreuses années. C’était une paralysie du sommeil – me gelant sur place et me confrontant à une hallucination terrifiante – et mon neurologue a dit que ce n’était pas grave.

La paralysie du sommeil survient généralement lorsque vous vous réveillez allongé sur le dos, alors que votre corps est encore immobilisé après la phase de rêve du sommeil. Vous ne pouvez pas bouger un muscle pendant quelques secondes ou plusieurs minutes.

Certaines personnes ont également des hallucinations, sentant quelqu’un ou quelque chose de mal dans la chambre. Bien que les hallucinations varient, de nombreuses personnes ont vu un intrus dans la pièce ou senti quelqu’un les presser dans leur lit avec une cohérence frappante selon les cultures et les périodes.

Dans l’Europe médiévale, les gens croyaient aux incubes, ou aux démons maléfiques qui se posaient sur les gens pendant leur sommeil. Le terme japonais désignant la paralysie du sommeil est kanashibari, ce qui signifie lié. Et mon préféré, un concept venu de Hong Kong, s’appelle “oppression fantôme“.

Selon les recherches sur le sommeil, environ 8% des personnes souffrent de paralysie du sommeil, bien que des études individuelles situent ce chiffre entre 5 % et 62 %. Certaines personnes souffrent de paralysie du sommeil aussi souvent que chaque semaine, tandis que d’autres ne le font qu’occasionnellement.

Puisque la paralysie du sommeil en elle-même n’empêche pas de mener une vie saine et heureuse, c’est juste une chose étrange de plus que le cerveau humain peut faire, a déclaré Rafael Pelayo, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement au Stanford Center for Sleep. Sciences et médecine.

Si votre cerveau endormi est comme un orchestre, dit Pelayo, alors la paralysie du sommeil est comme le chef d’orchestre agitant la baguette pour arrêter la musique – mais une personne manque le signal et continue de jouer.

“Cela semble être un comportement naturel qui se produit”, a déclaré Pelayo, “juste au mauvais moment”.

Le contraire du somnambulisme

La paralysie du sommeil, et les hallucinations qui en découlent parfois, sont comme un orchestre qui se désynchronise. Getty Images

Vous êtes censé souffrir de paralysie pendant votre sommeil. Connue sous le nom d’atonie du sommeil, la paralysie vous maintient immobile pendant le sommeil paradoxal, la phase associée au rêve.

“Vous ne voulez pas réaliser vos rêves la nuit”, a déclaré Marri Horvat, médecin au centre des troubles du sommeil de la Cleveland Clinic. “C’est une bonne chose d’être paralysé à ce moment-là.”

En fait, les personnes atteintes de troubles du comportement en sommeil paradoxal sont confrontées à l’opposé de la paralysie du sommeil : elles bougent et risquent souvent de se blesser en rêvant.

Pendant l’atonie du sommeil, le corps libère deux produits chimiques pour vous maintenir immobile : l’acide gamma-aminobutyrique, également appelé GABA, et la glycine. La paralysie du sommeil semble se produire lorsque vous entrez ou sortez du sommeil paradoxal, et si les choses ne s’alignent pas correctement, vous serez toujours inondé de ces produits chimiques du sommeil lorsque vous reprendrez conscience.

Parfois, cela s’accompagne du côté visuel du sommeil paradoxal, également connu sous le nom de rêves, qui provoque une expérience qui ressemble à une hallucination.

Qui souffre de paralysie du sommeil ?

La paralysie du sommeil n’indique aucun problème de santé spécifique et il n’existe aucune formule permettant de prédire qui pourrait en souffrir. Les facteurs les plus courants semblent être le manque de sommeil et les changements soudains dans les horaires de sommeil.

Une multitude d’autres facteurs peuvent également entrer en jeu. UN méta-analyse d’études sur la paralysie du sommeil ont trouvé des indications selon lesquelles les personnes non blanches souffrent plus fréquemment de paralysie du sommeil que les personnes blanches, et des problèmes tels que la toxicomanie, l’anxiété et le SSPT augmentent également les risques. Pourtant, les résultats concernant ces caractéristiques n’ont pas toujours été reproduits dans d’autres études, selon la méta-analyse. Bien que la paralysie du sommeil puisse être associée à la narcolepsie, elle arrive souvent aux personnes non atteintes.

“Tout ce qui ne va pas pour le cerveau est aggravé par le manque de sommeil.” Rafael Pelayo

Si vous souffrez de dépendance, de stress ou de traumatisme au moment où vous avez une hallucination de paralysie du sommeil, c’est le moment idéal pour obtenir un traitement pour ces problèmes. Mais ces hallucinations spécifiques ne sont pas liées à des troubles plus graves comme la schizophrénie, la psychose ou les tumeurs cérébrales.

La paralysie du sommeil et la schizophrénie peuvent toutes deux apparaître au début de l’âge adulte, mais une différence significative est qu’une personne atteinte de paralysie du sommeil sait généralement peu de temps après son réveil complet qu’elle a eu une hallucination, a déclaré Pelayo, médecin du sommeil à Stanford. Une personne atteinte de schizophrénie pourrait avoir plus de mal à distinguer ce qui est réel.

Dormez davantage pour traiter la paralysie du sommeil

La meilleure façon de traiter la paralysie du sommeil est de dormir plus et mieux, a déclaré Pelayo. Si le problème survient fréquemment, Pelayo suggère de consulter un médecin pour savoir si l’apnée du sommeil ou les rêves remplis d’anxiété causés par le SSPT perturbent votre sommeil, vous rendant plus sujet à une période de paralysie discordante.

“La forme de soin la plus naturelle dont nous disposons pour le cerveau est le sommeil”, a déclaré Pelayo. “Tout ce qui ne va pas pour le cerveau est aggravé par le manque de sommeil.”

Pour moi, le pire dans la paralysie du sommeil était de ne pas savoir de quoi il s’agissait. Même si vous savez que ce n’est pas réel, il est difficile de ne pas stresser à l’idée d’halluciner un arachnide géant.

Une fois que j’ai obtenu une explication médicale, la paralysie du sommeil n’est plus devenue qu’une expérience étrange qui survient occasionnellement lors de périodes de stress.

Heureusement, cette araignée n’est jamais revenue hanter mes rêves éveillés.