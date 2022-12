Paralysie du sommeil et faire la fête – Hollywood Life

Il y a quelque chose de sinistre dans “Howl Alone”, la nouvelle vidéo de Florida’s Visage de loup, mais ce n’est pas ce que l’on pense au premier visionnage. Un homme anonyme (Ryan Metcalf) arrive à la maison après une journée bien remplie, enfile Toujours d’or – LP 2019 de Wolf-Face – et passe sa soirée. Pourtant, il y a une silhouette sombre qui hante sa maison d’une chambre, une qui devient plus imminente chaque fois que le gars essaie de dormir. Après s’être réveillé pour voir la silhouette se profiler au-dessus de sa tête, il s’avère que c’est Michael J.Wolf, qui est prêt à aider le gars à passer la meilleure nuit de sa vie.

Michael J. Wolf est plus qu’une simple figure de traque dans “Howl Alone”; il remplace quelque chose de beaucoup plus effrayant. “Notre batteur Pet de loup souffre de paralysie du sommeil depuis plusieurs années », raconte Michael J. Wolf HollywoodLa Vie. Michael J. – qui joue dans Wolf-Face avec Wolf Fart, Le bon loup (de Mastodonte la renommée du sketch) et Pluie-Loup – dit que cette vidéo était la façon pour le batteur d’essayer de capturer cette sensation. “Il avait l’impression qu’il avait toujours été difficile de le décrire à des personnes qui ne l’avaient pas vécu, et il n’y avait pas de bonnes représentations vidéo du trouble. Je suppose qu’il a proposé le concept de ce clip vidéo comme un moyen d’affronter ces démons, et la structure / le timing de la chanson “Howl Alone” semblait parfaitement correspondre à l’idée.

La vidéo présente également un contraste intelligent. “Howl Alone”, la chanson, met en lumière un moment d’isolement de vos pairs (“Nous étions une équipe, maintenant je vole en solo / Maintenant je suis seul dans ce vestiaire / Cet enfer se sent comme à la maison”) et les luttes avec cette aliénation (“J’irai quand même à cette danse / Et si je danse par moi-même / Ça m’est égal / Je danserai pour personne d’autre”). La vidéo, d’autre part, présente quelqu’un qui n’est pas seul. “[Howl Alone] se prête à ce contraste de se sentir seul alors que peut-être que vous ne l’êtes pas réellement ; Michael J. Wolf est toujours avec vous, et il est probablement prêt à faire la fête », raconte-t-il HL.

Wolf-Face a plusieurs facettes. La musique que le groupe partage depuis dix ans est, à la première écoute, basée sur les deux premiers Teen Wolf films des années 1980 (Michael J. Wolf prétend que Hollywood a volé l’histoire de la vie pour le Michael J. Fox blockbuster, et la suite de 1987 mettant en vedette Jason Batman). Pourtant, à travers cette lentille en forme de loup, Wolf-Face a abordé les thèmes de la loyauté (“With Or Without Boof”), des luttes avec l’acceptation de soi (“I Wanna Be A Homo(Sapien)”, “I’m Tell Better ”), confiance, défi et autres incontournables du punk rock. Le groupe a utilisé le Teen Wolf objectif moyen pour explorer habilement ce que signifie être humain – et ce qui sépare un homme d’une bête.

Le groupe le fait aussi tout en étant assez drôle, notamment dans ses clips. “Owen est un Dracula” oppose un loup-garou à un vampire. “With or Without Boof” voit le groupe danser aux côtés des clients d’une discothèque des années 1980. “Je veux être un homo (Sapien)” met le paquet dans une vidéo d’aérobic. La seule vidéo qui n’a pas un élément d’humour absolu est celle du Toujours d’or morceau titre (sauf si vous pensez que le meurtre de gnome est drôle.)

“Notre ami, acteur/humoriste Garrett Jamieson, a réalisé le premier clip de “Still Golden”, partage Michael J. Wolf. “C’est une personne merveilleusement talentueuse et un gars vraiment sympa, ce qui, je suppose, ne devrait surprendre personne puisqu’il est Canadien. Je pense que cette vidéo pourrait en fait être une sorte de tragédie, mais il est également totalement impossible de ne pas rigoler chaque fois que Garrett est dans une scène.

“Howl Alone” signifie-t-il que c’est la fin des vidéos de Toujours d’or puisque l’album a maintenant trois ans ? “N’est-ce pas agréable de prétendre que 2020 ne s’est jamais produit du tout ? Alors, appelons ça deux ans », dit Michael J. avec un sourire. “Sérieusement, en tant qu’êtres immortels, nous ne sommes pas du tout concernés par le type de calendriers de sortie et les délais que la plupart des groupes doivent gérer. S’il y a une idée brillante pour un nouveau clip vidéo, vous pouvez parier que Michael J. Wolf va ouvrir son carnet de chèques et y arriver, peu importe l’ancienneté ou la nouveauté du morceau.

Le temps n’a peut-être pas d’importance pour les êtres lupins immortels de Wolf-Face, mais pour leurs fans humains, 2023 est une année spéciale. Il marque le dixième anniversaire de leur premier album, Toujours un fils de pute. “Si la chance devait vraiment briller sur le monde, nous verrions un re-pressage de Toujours un fils de pute vinyle en 2023. Il est épuisé depuis plusieurs années », explique Michael J.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des réflexions sur la décennie écoulée depuis sa sortie et comment le groupe a trouvé une suite dans les années depuis leurs premiers concerts, il dit HL, “J’ai compris l’endurance de notre poésie lorsque nous avons publié SaSoaB il y a dix ans, mais je suis vraiment reconnaissant que les chansons aient résonné auprès de tant de fans adorateurs à travers le monde.

“Nous approchons du point où nous ne serons plus des loups-garous” adolescents “”, ajoute-t-il, “mais l’endurance des chansons a montré que le message restera pertinent pour les années à venir et continuera d’être découvert par générations futures, Homosapien ou non.

Cela dit, il ne reste plus qu’une question : qu’y avait-il sur cette étrange pizza végétalienne montrée dans la featurette des coulisses sur la réalisation de la vidéo « Howl Alone » ? “Je posais la même question quand il a ouvert cette boîte à pizza !” dit Michael J. « Il y avait une poignée de végétaliens dans l’équipage ; beaucoup de respect pour nos compagnons de meute végétaliens, mais leur pizza était chargée de toutes sortes de choses qui ressemblaient à des crottes de gens. L’autre pizza était du fromage ordinaire et n’avait pas l’air d’avoir été bousculée dessus. Mais nos compagnons de meute végétaliens ont beaucoup apprécié leur pizza, donc s’ils sont heureux de manger de la pizza à l’étron, Michael J. est heureux qu’ils soient heureux !

