Paralysés par la violence armée, ils cherchent du réconfort auprès d’autres survivants

Bien que le nombre de morts des fusillades de masse et de la violence armée à travers les États-Unis ait tendance à attirer le plus l’attention, ces dernières années, ces événements ont laissé un nombre beaucoup plus grand de personnes aux prises avec des blessures physiques, y compris une paralysie à vie.

Les agences gouvernementales, y compris le ministère de la Justice et les Centers for Disease Control and Prevention, ne suivent pas le nombre d’Américains handicapés par la violence armée, et diverses sources fournissent des chiffres divergents lorsqu’elles tentent d’identifier le nombre de survivants blessés. Une étude de 2020 menée par des chercheurs en santé publique de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université de Columbia a estimé qu’il y a en moyenne plus de 300 blessures par arme à feu en Amérique chaque jour, laissant deux fois plus de survivants que de morts.

Bien que la gravité de ces blessures puisse varier considérablement, les défenseurs et les professionnels de la santé affirment que le nombre de survivants souffrant d’incapacités de longue durée est important et en augmentation, par milliers chaque année.

“Nous mesurons la mort, mais nous ne mesurons pas toujours ceux qui ne peuvent pas être enregistrés”, a déclaré Emily Miller, porte-parole du groupe de défense des armes à feu Everytown for Gun Safety.