Paralympien, d’autres défenseurs prêts à prendre la route pour « The Amazing Race Canada »

Les concurrents de cette année sur « The Amazing Race Canada » disent qu’ils prennent la route pour inspirer les membres de leurs communautés.

CTV dit que les équipes comprennent le médaillé d’or paralympique Tyler Turner et sa petite amie Kayleen VanderRee, qui veulent montrer que les personnes handicapées peuvent «remporter l’or à la maison».

Pendant ce temps, les amis et « drag sisters » Jermaine Aranha et Justin Baird veulent servir d’inspiration aux autres personnes LGBTQ.

Les coéquipières Gail Kim et Gisele Shaw sont des amies et des lutteuses professionnelles anciennes et actuelles qui disent également courir pour la communauté LGBTQ.

Deux équipes veulent inspirer la jeunesse autochtone : les frères Shayla Oulette Stonechild et Joel Oulette, et le couple Deven Condo-Mitchell et Amanda Larocque.

La saison 9 de « The Amazing Race Canada » sera diffusée les mardis à partir du 4 juillet.

Les concurrents incluent également : les défenseurs de la santé mentale Ty Smith et Kat Kastner ; les YouTubers Derek Gottenbos et Jaspal Sidhu ; les amis Gracie Lowes et Lily Bateman ; couple marié Allie Seller et Eddie Parinas; et ses amis Ben Chutta et Anwar Ahmed.

Films et télévision