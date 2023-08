Paralluelo marque dans le temps supplémentaire alors que l’Espagne bat les Pays-Bas pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine

Salma Paralluelo a marqué dans le temps supplémentaire pour donner à l’Espagne une victoire 2-1 sur les Pays-Bas vendredi et envoyer la nation classée sixième en demi-finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois.

L’adolescent a frappé à la 111e minute d’un match à élimination directe serré entre les poids lourds du football européen dont les équipes masculines ont déjà des histoires de Coupe du monde.

Les Pays-Bas ont perdu la finale contre les États-Unis en France il y a quatre ans, et maintenant les deux équipes ont quitté le tournoi.

Paralluelo, âgée de 19 ans, l’a fait s’effondrer sur la gauche, a pivoté momentanément et, sous un angle difficile, a lancé un tir du pied gauche au fond du filet pour le vainqueur.

La défenseuse néerlandaise Stefanie van der Gragt est passée de méchante à héroïne dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Elle a concédé un penalty pour balle de la main à la 81e minute que Mariona Caldentey a converti pour donner à l’Espagne une avance de 1-0. Puis, juste au début du temps d’arrêt, elle a brillamment chronométré une course du ballon traversant de Victoria Pelova et a ajouté une finition soignée pour égaliser les scores.

En tête-à-tête avec la gardienne espagnole Cata Coll, elle a décoché son tir précisément dans le côté gauche du filet.

Aaa et respire ! 😮‍💨@SEFutbolFem atteint son premier #FIFAWWC Demi-finale après un match sensationnel contre les Pays-Bas. 👏🇪🇸 —@FIFAWWC

Cela allait toujours être le dernier tournoi mondial de van der Gragt avant sa retraite.

Au début, il semblait probable que sa carrière se terminerait sur une note cruelle, lorsqu’une croix a frappé son bras droit tendu alors qu’elle patrouillait le long de la zone. Après un examen VAR, l’Espagne a obtenu le penalty.

Caldentey a placé le ballon sur place, a fait quelques pas en arrière dans un stade feutré, s’est arrêté, a mélangé puis a envoyé la gardienne Daphne Van Domselaar dans le mauvais sens avec son tir bas dans le coin gauche.

Puis van der Gragt a égalisé pour envoyer le match en prolongation.

C’est Beerensteyn qui s’en est le plus rapproché en deuxième période de prolongation. Apparemment infatigable, elle s’est échappée mais a envoyé son tir à travers le but.

Un peu plus de 32 000 personnes ont regardé le match, dont le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipikins et le président de la FIFA Gianni Infantino par un après-midi ensoleillé mais froid dans la capitale néo-zélandaise. De la neige fraîche est tombée pendant la nuit sur les sommets des chaînes d’Orongorongo qui se détachaient sur le ciel bleu de l’autre côté du port depuis le Sky Stadium. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a secoué Wellington une heure avant le coup d’envoi.

L’Espagne a eu le meilleur d’une première mi-temps sans but et semblait avoir pris les devants à la 37e minute lorsqu’Esther Gonzalez a ramené à bout portant le centre d’Alba Redondo. Mais un examen VAR a montré que Gonzalez venait de se glisser hors-jeu.

Il y avait d’autres occasions. Redondo a touché le poteau deux fois à la 17e minute lorsque sa tête a été partiellement déviée par la gardienne néerlandaise, puis à nouveau sur le rebond.

Redondo et Gonzalez étaient des menaces constantes mais la touche finale a échappé de justesse à l’Espagne. L’Espagne a également tricoté serré et a réussi 259 passes contre 182 pour les Pays-Bas. Aitana Bonmati a toujours eu une main créative à jouer pour l’Espagne.

Les Pays-Bas ont pressé et envoyé de longs ballons vers l’avant à la recherche de Beerensteyn. Ils se sont finalement connectés à la 28e minute et Beerensteyn a ramené le ballon pour Esmee Brugts, qui a traversé et est venu à une fraction de trouver Damaris Egurolla devant le but.

Lieke Martens, qui avait été si efficace pour les Pays-Bas lors des matches précédents, n’a pas pu entrer dans le match en première mi-temps.

Il y a eu d’autres moments en première mi-temps, principalement l’Espagne, mais l’impasse est restée. La foule semblait curieusement non impliquée, peut-être pensive, mise sur pied uniquement par l’effort contrecarré de Gonzalez.

Gonzalez s’est de nouveau rapproché pour commencer la seconde mi-temps, frappant un tir de 20 mètres juste à côté du poteau.

Les Pays-Bas ont été contrariés par le VAR à la 62e quand Irene Paredes a reçu un carton jaune après une bagarre avec Beerensteyn dans la surface. Mais la revue vidéo a annulé la pénalité avec le carton jaune

Paredes et Alexia Putellas, qui ont débuté sur le banc, ont disputé les 12 matches de Coupe du monde de l’Espagne depuis 2015.

Les Pays-Bas ont été les plus grands voyageurs de cette Coupe du monde. Basés à Tauranga dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, ils ont joué à Wellington, puis à Dunedin dans l’île du Sud, se sont rendus en Australie pour les huitièmes de finale et sont revenus à Wellington pour le quart de finale de vendredi.

Maintenant, ils ont un voyage de plus – à la maison.