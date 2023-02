Parajuriste en colère contre le vol d’Alex Murdaugh, savait qu’il aimait sa famille

L’assistante juridique d’Alex Murdaugh a témoigné mercredi lors de son procès pour double meurtre au sujet de la trahison qu’elle a ressentie lorsqu’elle a découvert qu’il avait menti et manipulé pour voler des millions de dollars à des clients.

Mais Annette Griswold a également déclaré aux jurés que Murdaugh était un père de famille dévoué si bouleversé après la mort de sa femme et de son fils qu’il ne pouvait plus rester à la maison où les meurtres ont eu lieu et a envoyé de longues excuses pour ses méfaits à ses parajuristes pendant sa cure de désintoxication.

L’avocat en disgrâce, 54 ans, est jugé pour la fusillade de sa femme de 52 ans, Maggie, et de son fils de 22 ans, Paul, le 7 juin 2021, près des chenils de leur domicile en Caroline du Sud. Il risque 30 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre. La famille de Murdaugh a dominé le système judiciaire du petit comté de Hampton pendant des générations, à la fois en tant que procureurs et avocats privés.

Le témoignage du matin a été écourté lorsque des agents de l’État ont déclaré qu’une alerte à la bombe avait été appelée dans le palais de justice. Le procès a repris vers 15 heures après que la police a perquisitionné le palais de justice. Le juge Clifton Newman n’a plus mentionné la menace lorsque le tribunal a repris.

Plus tôt mercredi, la défense a eu l’occasion de contre-interroger un agent de l’État qui a examiné une veste de pluie bleue et d’autres objets à la recherche de résidus de coups de feu.

La scientifique légiste de la Division de l’application de la loi de l’État, Megan Fletcher, a déclaré mardi qu’elle avait trouvé 38 particules microscopiques – qu’elle a qualifiées de quantité importante – laissées derrière lorsqu’une arme à feu a été tirée à l’intérieur de la veste qui a été prise au domicile de sa mère par le biais d’un mandat de perquisition trois mois après les tueries.

Le gardien de la mère malade de Murdaugh a déclaré qu’il avait apporté un “quelque chose de bleu, qui ressemblait à une bâche” dans la maison de sa mère neuf jours après les meurtres.

La défense a tenté d’empêcher Fletcher de témoigner, affirmant que les procureurs n’avaient pas relié la veste à Murdaugh à travers le témoignage déroutant du gardien.

Lors d’un contre-interrogatoire mercredi, l’avocat de la défense Jim Griffin a demandé à Fletcher de dire que le coup de feu ne se décompose pas et peut rester sur un objet pendant des années à moins qu’il ne soit lavé.

“Vous ne pouvez pas nous dire comment il est arrivé là ou quand il est arrivé là”, a déclaré Griffin.

L’avocat de la défense avait sa propre théorie sur les résidus de coups de feu à l’intérieur de l’imperméable, impliquant le père de Murdaugh et son fusil de chasse qu’il appelait “Bo Whoop”.

S’il “avait enlevé ce poncho, l’avait retourné et l’avait jeté sur la banquette arrière de son camion où il gardait son fusil de chasse Bo Whoop et qu’il reposait sur ce vieux fusil de chasse sale, il aurait pu déposer 38 particules”, a déclaré Griffin.

Le témoin suivant était Griswold, le parajuriste, qui a témoigné des frais manquants dans une affaire qu’elle a traitée avec Murdaugh et comment elle craignait au départ que son patron frénétique et parfois négligent ait pu perdre ou égarer le chèque.

Trois mois après les meurtres, Griswold a déclaré qu’elle était en train de saisir un dossier lorsqu’un chèque “a flotté comme une plume sur le sol”. Elle a dit qu’elle a immédiatement su que c’était la preuve que Murdaugh mentait et volait probablement de l’argent.

“J’ai été blessé. J’étais faché. J’étais hors de moi. J’étais enragé aussi. Il a menti tout ce temps », a déclaré Griswold. «Ce sentiment au fond de mon esprit était correct. Il a pris ces fonds.

Griswold a fait part de ses inquiétudes au directeur du bureau et Murdaugh a été licenciée en septembre 2021 avant la fin de la semaine pour avoir volé des clients et le cabinet d’avocats de la famille.

Griswold a déclaré que Murdaugh ne travaillait pas tout le temps des heures régulières et était très énergique, mais aussi oublieux et harcelé parfois. Elle l’a comparé au personnage de dessin animé Tasmanian Devil.

“Quand il est entré, peu importe ce que vous faisiez, vous avez commencé à tourner parce qu’il arrivait juste en criant le nom de tout le monde et en voulant faire le travail”, a déclaré Griswold.

Murdaugh a emmené sa femme et ses fils à des conférences à la plage. Il laissait tout tomber pour leur parler au téléphone et s’assurait que leurs matchs de baseball et autres activités étaient bloqués sur le calendrier, a déclaré Griswold.

Après les meurtres, Murdaugh n’a pas pu rester dans la maison familiale du comté de Colleton et a eu du mal à rester concentré, a déclaré Griswold.

Le parajuriste a mis fin à l’interrogatoire des procureurs en lisant une partie d’un message texte que Murdaugh lui a envoyé et un deuxième parajuriste plus tard en septembre alors qu’il était en cure de désintoxication.

“‘Le pire, c’est de savoir que j’ai fait le plus de dégâts à ceux que j’aime le plus'”, a déclaré Griswold en lisant une partie du message.

Au cours du contre-interrogatoire, Griswold a lu l’intégralité du message dans lequel Murdaugh a envoyé un texto indiquant qu’il avait beaucoup à faire.

« Je ne sais pas pourquoi je me suis laissé aller là où j’étais. Je m’engage à aller mieux et j’espère réparer autant de relations que possible. Vous êtes tous les deux des personnes spéciales et importantes pour moi », a écrit Murdaugh.

Le témoignage de mercredi après-midi portait sur des informations extraites du SUV appartenant au cabinet d’avocats de Murdaugh par le FBI. Un agent a témoigné lorsque le véhicule était dans et hors du parc, mais aucune explication n’a été donnée sur l’importance des données.

Jeffrey Collins, l’Associated Press