Parag Kansara, comédien du Great Indian Laughter Challenge, est décédé

Le comédien Parag Kansara du Great Indian Laughter Challenge est décédé dimanche matin. Le comédien Sunil Pal a partagé cette nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.





Dans la vidéo partagée par Sunil, on peut l’entendre dire : “Une autre révélation étonnante a émergé du monde de l’humour. Notre collègue concurrente du Défi du rire, Kansara Ji, n’est plus avec nous.”

Il a poursuivi et a ajouté: “Nous avions l’habitude de beaucoup rire avec Kansara. Parag Bhaiya n’est plus dans ce monde. Il y a quelques jours, Deepesh Bhan et Raju bhai sont tous les deux décédés. Un comédien après l’autre nous quitte.”