Paradoxe sur Bloodlines 2 : « Nous avions un jeu que nous pouvions faire, mais peut-être pas avec l’équipe que nous avions »

En septembre de l’année dernière, Paradox Interactive a annoncé avoir confié le développement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 à The Chinese Room, marquant un énième rebondissement dans l’histoire du titre.

Initialement prévue pour 2020, la suite de Vampire: The Masquerade – Bloodlines de 2004 est désormais sur le point de sortir au cours du premier semestre 2025. Le PDG adjoint de Paradox, Mattias Lilja, a déclaré GamesIndustry.biz que le changement de direction était le seul moyen d’éviter l’arrêt complet du projet, explique-t-il.

« Changer de développeur est une mesure assez drastique, c’est l’étape avant de s’arrêter », nous dit-il. « Et vous devez trouver un bon développeur pour continuer, sinon vous ne continuerez probablement pas. Le jeu avait déjà un peu souffert lorsque cela s’est produit, [and] nous [didn’t] faites-le à la légère. C’est une manœuvre à haut risque. Mais nous pensions que nous avions un match que nous pouvions faire, mais peut-être pas avec l’équipe que nous avions. Et nous connaissions le Chinese Room, nous avions vu une partie de ce qu’ils avaient fait… Nous avons donc pensé que cela pourrait être une bonne solution. Nous sommes donc vraiment heureux d’avoir changé, je pense. »

Le développement a repris là où le précédent développeur Hardsuit Labs l’avait laissé après avoir été exclu du projet en 2021, Lilja précisant que « comme pour tout nouveau studio arrivant et ayant sa propre idée », Paradox a laissé The Chinese Room décider quoi reprendre et réaliser. .

« En général, c’est la continuation de la même vision, mais ils ont dû se l’approprier », dit-il, ajoutant que Paradox considère « la première moitié de 2025 » comme fenêtre de sortie et que l’équipe s’y conforme bien.

« Quand un jeu dure aussi longtemps avec une équipe importante à Seattle depuis plusieurs années avant que nous le déplacions… Cela peut présenter des défis commerciaux, mais nous avons aimé la direction », poursuit-il. « Je suis moi-même un grand fan de World of Darkness. Donc, quand j’y joue, je commence à voir que vous êtes réellement dans ce monde, ce qui est l’expérience que nous recherchons. »



Mattias Lilja, PDG adjoint de Paradox Interactive

Il ajoute que les joueurs vont probablement le comparer à Bloodlines 1 et, en ce qui concerne la façon dont il va jouer, « les gens qui l’ont vu parlent de Dishonored ».

« C’est donc un peu plus un RPG d’action, mais très ancré dans l’histoire dans le sens où vous êtes un vampire dans World of Darkness », ajoute-t-il.

Nous lui demandons exactement ce que The Chinese Room propose que Hardsuit n’a pas fait, et ce que le nouveau développeur apporte à la table.

« Hardsuit Labs possède de nombreuses qualités : [but] ils n’ont jamais fait quelque chose à cette échelle », dit Lilja. « Il s’agissait donc essentiellement de construire l’équipe tout comme ils construisaient le jeu et cela s’est avéré très difficile. Et ils n’ont pas hésité à le dire. Chinese Room est un développeur plus stable, donc ils pourraient attaquer cela avec plus de confiance, je dirais. Et nous avions davantage confiance dans leur capacité à réaliser ce que nous avions vu, les premiers travaux qu’ils avaient réalisés.

« C’est donc l’expérience avec ce type de jeu. Je veux dire, si vous regardez le Chinese Room… Créer un jeu avec cette histoire très serrée et un cadre serré est tout à fait ce qu’ils font. »

Pour en savoir plus sur Mattias Lilja, vous pouvez retrouver notre interview complète ici, traitant de la récente période difficile de Paradox et de la manière dont la société entend corriger le tir en se recentrant sur son expertise de base. L’interview couvre également l’annulation de Life by You, les efforts d’édition indépendante de la société, et bien plus encore.