Bachelor Nation continue d’avoir beaucoup de sentiments sur Peter Weber et Kelley Flanagan Se séparer.

Après que le pilote ait partagé sur Instagram le soir du Nouvel An que lui et le Bachelier La vedette de la saison 24 s’était séparée après neuf mois ensemble, Licence au paradisde Blake Horstmann a offert un message de soutien qu’un utilisateur n’a pas apprécié.

« Gardez la tête haute brotha! » Blake a écrit. Cela a conduit un fan de la franchise à répondre: « C’est une chose stupide à dire à quelqu’un ».

On ne sait pas pourquoi l’individu a été dérangé par le commentaire du finaliste sur Becca Kufrinla saison de La bachelorette. De toute évidence, Blake n’a pas non plus compris la critique et il a fait connaître ses sentiments.

« ce que tu as dit est une chose stupide à dire à quelqu’un … » répondit Blake au commentateur.

Quoi est Il est clair que les fans se sont clairement sentis investis dans la romance de Peter et Kelley après son bref engagement à Hannah Ann Sluss et séparation ultérieure du finaliste Madison Prewett.