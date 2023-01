Paradigm se lance avec un cycle de financement de 203 millions de dollars pour élargir l’accès aux essais cliniques

La plateforme d’essais cliniques basée sur la technologie Paradigm a annoncé son lancement parallèlement à un cycle de financement de série A de 203 millions de dollars co-dirigé par ARCH Venture Partners et General Catalyst.

F-Prime Capital, LUX Capital, GV, Magnetic Ventures et Mubadala Capital ont également participé au tour de table. Le fonds BrightEdge de l’American Cancer Society était un investisseur stratégique.

La société a également annoncé l’acquisition de Deep Lens, une plateforme de recrutement de patients pour des essais cliniques axés sur l’oncologie.

Paradigm, conçu par ARCH Venture Partners et co-incubé par ARCH et General Catalyst, a déclaré qu’il construisait une plate-forme qui vise à rationaliser le processus d’essai clinique pour les patients et à connecter les sponsors d’essais biopharmaceutiques et les prestataires de soins de santé.

La direction de Paradigm comprend de nombreuses personnes ayant une expérience dans le domaine des sciences de la vie, dont le PDG Kent Thoelke, qui était l’ancien directeur de l’innovation de l’organisation de recherche clinique ICON et directeur scientifique de PRA Health, une organisation de recherche sous contrat acquise par ICON.

Parmi les autres membres de l’équipe figurent Milind Kamkolkar en tant que COO (ancien directeur des données de la société pharmaceutique française Sanofi et responsable mondial de la science des données et de l’IA chez Novartis) et le Dr Kathryn Lang en tant que vice-président senior des solutions cliniques et médicales (ancien responsable mondial de preuves en oncologie du monde réel chez Pfizer), entre autres.

Les fonds seront utilisés pour développer sa plateforme et ses partenariats avec des entreprises des sciences de la vie et des systèmes de santé.

“La recherche clinique est prête pour un redémarrage”, a déclaré Robert Nelson, coprésident du conseil d’administration de Paradigm et cofondateur et directeur général d’ARCH Venture Partners, dans un communiqué. “Aujourd’hui, le système est défectueux à presque tous les égards – l’accès des patients est trop étroit, les incitations sont mal alignées et une mauvaise conception des essais ralentit le développement. Nous avons vu une opportunité de reconstruire fondamentalement le système et de corriger le modèle commercial. L’équipe de Paradigm a le droit expérience pour refondre la recherche clinique, et nous nous engageons à soutenir leur exécution de notre vision commune. »

APERÇU DU MARCHÉ

Parmi les autres entreprises de l’espace des essais cliniques axés sur la technologie, citons la société britannique de technologie de la santé numérique Huma, qui a annoncé son acquisition du spécialiste des données d’essais cliniques Alcedis au début du mois.

La société basée au Royaume-Uni a déclaré qu’elle créerait une division d’essais cliniques avancés utilisant la plate-forme allemande d’Alcedis qui offrira des solutions de santé numérique couvrant différentes étapes du processus de développement, du développement précoce aux essais cliniques décentralisés de phase 4.

Une autre plate-forme dans l’espace est Lokavant, qui fournit un référentiel de données centralisé pour la gestion des essais cliniques. L’entreprise a levé 21 millions de dollars lors d’une ronde de financement en décembre.

D’autres sociétés incluent la capture de données de patients et une société de technologie d’essais cliniques uMotif et la société de technologie de la santé CardieX, cotée à l’ASX, qui s’est associée à la société de technologie de la santé basée sur l’IA Invaryant pour mener des recherches cliniques conjointes sur la santé maternelle et les maladies cardiovasculaires.