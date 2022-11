Parade with a Purpose : Parade de Kelowna pour recueillir des fonds pour le rétablissement des jeunes

Cette année encore, la Kettle Valley Santa Parade collecte des fonds pour les services Bridge Youth and Family.

Les entreprises paient des frais de parrainage pour avoir un char dans le défilé. Les fonds soutiendront la Bridge Youth Recovery House.

Le défilé de Kettle Valley a été lancé par Pam Turgeon et le volet de collecte de fonds a été ajouté l’an dernier.

Turgeon a choisi la maison de convalescence après avoir perdu son fils Ryan à cause de drogues toxiques en 2016.

« Nous l’appelons une parade avec un but », dit Turgeon. « Nous avons besoin de soutiens comme celui-ci dans notre communauté afin qu’aucune autre famille n’ait à vivre le genre de perte que nous subissons. Grâce à de généreux commanditaires et donateurs, la Parade With A Purpose est déjà à 66 % du chemin vers son objectif avec 32 768 $ amassés.

L’objectif est d’amasser 50 000 $.

Le défilé a lieu le 3 décembre à partir de 18 h à Kettle Valley.

Des dons seront également collectés pendant le défilé.

L’an dernier, le défilé comptait 15 chars allégoriques et a permis de recueillir près de 14 000 $ pour la campagne Phase II Youth Recovery House.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Parade de Kelowna