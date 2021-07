Par tous les moyens, ayez pitié de Simone Biles, mais ne la divinisez pas – c’est ce qui nous a amenés ici en premier lieu

Avant les Jeux de Tokyo, Biles était un certificat mort à ajouter à son palmarès de quatre médailles d’or olympiques et regardait une série de records qui feraient de ses prétentions le meilleur que son sport ait jamais vu.

Au lieu de cela, le facteur de choc de ce qui s’est passé lors de la finale par équipe artistique tous azimuts au Centre de gymnastique Ariake mardi sera difficile à surpasser, mais pas pour les raisons auxquelles nous nous attendions.

La jeune femme de 24 ans a terminé un saut d’ouverture sommaire – son pire jamais aux Jeux olympiques – avant de décider qu’elle ne pouvait pas continuer. Les spéculations initiales selon lesquelles Biles souffrait d’une blessure ont rapidement fait place à la confirmation qu’elle était aux prises avec une santé mentale fragile.

Biles sautera la finale du concours multiple de jeudi – où elle visait à devenir la première femme depuis plus de 50 ans à défendre son titre – et il n’est pas certain qu’elle participera aux quatre finales individuelles la semaine prochaine. Nous avons peut-être vu le dernier Biles en action à Tokyo.

Les événements sismiques et la réaction des médias seront également difficiles à battre. Plutôt que mardi soit traité comme une défaite pour la reine de la gymnastique, Biles a été salué comme un héros. Personne ne prend un ‘L’ ici. Au lieu de cela, ses actions en se retirant ont été saluées comme sa «plus grande réussite» à ce jour. En regardant ses coéquipières terminer deuxième derrière l’équipe du Comité olympique russe (ROC), Biles a en quelque sorte été élevée à des sommets encore plus élevés.

De manière perverse, cette réaction fait partie de ce qui a mis tant de pression sur Biles en premier lieu. La déification, le jaillissement implacable, élevant Biles au-dessus des simples mortels contre lesquels elle rivalise.

« Si tu me disais que Simone Biles peut marcher sur l’eau, je te croirais » un tweet viral avait lu (peut-être seulement en plaisantant à moitié) lors des championnats américains en juin. Comment pourrait-elle échouer ?

En route pour Tokyo, Biles a obtenu son propre emoji «GOAT» en clin d’œil à sa revendication d’être la plus grande de tous les temps. Elle y a adhéré, portant des justaucorps avec des chèvres incrustées de strass pour les récentes compétitions. C’était censé être un message pour les « ennemis », bien que les détracteurs auraient sûrement été en nombre insuffisant.

Maintenant que Biles a faibli, les médias aux États-Unis et au-delà sont passés à l’autre extrême. Elle est humaine après tout. Elle sent la pression, elle sent l’immense fardeau sur ses jeunes épaules, elle sent la chaleur intense d’être sous les projecteurs.

L’adulation étouffante prodiguée à Biles lors de la victoire a été surpassée par la glorification qui lui a été accordée lors de la défaite. « Pas étonnant que Biles ait craqué sous la pression sous laquelle elle a été placée », écrivez les personnes mêmes qui l’ont accablée d’attentes aussi fulgurantes en premier lieu. Comme on pouvait s’y attendre, la race a également été ajoutée à l’équation, cochant une autre case pour les scribes qui signalent la vertu aux États-Unis.

Les critiques ou les questions froides et difficiles sont beaucoup plus rares. Tout comme il est juste de sympathiser avec Biles, il est juste de se demander pourquoi elle était en compétition si elle se sentait si peu sûre d’elle.

Le retrait précoce de Biles signifiait également que davantage de pression était exercée de manière inattendue sur les trois Américains restants de l’équipe. Biles a été présenté comme un héros pour avoir prétendument protégé ses coéquipiers en démissionnant, mais en réalité, ils y ont atterri et ont échoué. Était-ce juste pour eux ?

L’explication ultérieure de Biles était qu’elle avait fait ce qu’elle pensait être juste. Elle connaît son propre esprit et aura, on l’espère, un peu de temps et d’espace pour récupérer mentalement.

En attendant, prenons du recul par rapport au culte effréné des héros qui a caractérisé la couverture de Biles avant ces Jeux, et qui a suivi son départ mardi.

Après tout, cette hyperbole suffocante est une raison pour laquelle nous pourrions ne plus revoir Simone Biles à Tokyo.

Par Liam Tyler