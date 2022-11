Par temps sec et peu fiable, les agriculteurs indiens restaurent des terres arides

ANANTAPUR, Inde (AP) – Ramesh Hanumaiya creuse quelques centimètres dans son champ avec sa main et examine le sol. Il y a du mouvement dans la terre épaisse et brune : De minuscules vers de terre sont dérangés de leur ferme.

Une poignée de terre remplie de vers de terre peut sembler peu, mais c’est le résultat de sept années de travail. “Ce sol était aussi dur qu’une brique”, a déclaré Ramesh, 37 ans. « C’est maintenant comme une éponge. Le sol est riche des nutriments et de la vie nécessaires pour que mes cultures poussent à temps et de manière saine.

Comme Ramesh, des milliers d’autres agriculteurs d’Anantapur, un district de l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde, ont adopté ce que l’on appelle des pratiques agricoles régénératives. Des techniques telles que l’utilisation d’engrais naturels et la plantation de cultures à côté d’arbres et d’autres plantes ont réussi à lutter contre la désertification, le processus de transformation d’un sol autrefois fertile en poussière. Le changement climatique exacerbe la perte de terres arables à mesure que les températures augmentent et que les précipitations deviennent plus irrégulières.

Décrit par l’agence de désertification des Nations Unies comme l’une des plus grandes menaces pour la société humaine, on estime que plus de 40% des terres du monde sont déjà dégradées. Environ 1,9 milliard d’hectares de terres, soit plus du double de la taille des États-Unis, et environ 1,5 milliard de personnes dans le monde sont affectées d’une manière ou d’une autre par la désertification, selon les estimations de l’ONU.

“C’était toujours une région sèche mais nous savions quand il pleuvrait et les gens cultivaient en conséquence”, a déclaré Malla Reddy, 69 ans, qui dirige une organisation à but non lucratif qui encourage les pratiques agricoles naturelles dans la région. “Maintenant, ce qui se passe, c’est que les précipitations peuvent arriver à n’importe quelle saison, les agriculteurs sont incapables de le prévoir et perdent souvent leurs récoltes.”

Des températures plus chaudes signifient également que l’eau s’évapore plus rapidement, laissant moins de place dans le sol pour les cultures assoiffées.

L’organisation à but non lucratif Reddy’s travaille avec plus de 60 000 agriculteurs sur 300 000 acres de terres dans le district, aidant les agriculteurs individuels à restaurer les terres improductives dans toute la région.

La plupart des agriculteurs indiens dépendent de l’agriculture pluviale, avec environ 70 millions d’hectares – environ la moitié de toutes les terres cultivées en Inde – dépendant des pluies torrentielles. Ces terres sont également les plus sujettes à de mauvaises méthodes agricoles, telles que l’utilisation excessive d’engrais chimiques, le travail excessif du sol et la monoculture, la pratique de ne planter qu’une seule culture chaque année, selon les experts.

Reddy, directeur du centre écologique Accion Fraterna, et les agriculteurs que son organisation soutient utilisent des méthodes connues sous le nom d’agriculture naturelle et d’agroforesterie pour éviter de gâcher la terre. L’agriculture naturelle remplace tous les engrais et pesticides chimiques par des matières organiques telles que la bouse de vache, l’urine de vache et le jaggery, un type de sucre noir solide fabriqué à partir de canne à sucre, pour augmenter les niveaux de nutriments du sol. L’agroforesterie consiste à planter des plantes ligneuses vivaces, des arbres, des arbustes et des palmiers à côté des cultures agricoles.

Et tandis que la plupart des autres agriculteurs de la région cultivent des arachides ou du paddy en utilisant des engrais chimiques, les agriculteurs naturels cultivent une variété de cultures. La culture multiple garantit que les nutriments du sol sont périodiquement restaurés, par opposition à un semis distinct pendant les saisons de récolte, a déclaré Reddy.

Pour les autres agriculteurs de la région, une grande partie des terres devient inutilisable pour la culture en raison de l’utilisation intensive d’engrais chimiques, de pesticides et de désherbants.

«Chaque semaine, de nombreux camions avec des haut-parleurs sillonnent nos villages, demandant aux agriculteurs d’acheter tel pesticide ou tel désherbant. Leur commercialisation est incroyable et les agriculteurs se font avoir », explique EB Manohar, un agriculteur naturel de 26 ans du village de Khairevu, également dans le district d’Anantapur.

Manohar a quitté son emploi d’ingénieur en mécanique à Bengaluru, parfois appelée « la Silicon Valley indienne », pour se lancer dans l’agriculture naturelle dans sa ville natale. Sur sa ferme, il cultive des tomates, des piments et du chou, entre autres cultures et légumes.

“J’ai également commencé à fournir des engrais naturels et des désherbants à d’autres agriculteurs de mon village”, a déclaré Manohar. “Depuis qu’ils ont vu que mon investissement est faible et que mes rendements sont bons, de plus en plus de gens s’intéressent à l’essayer.”

Mais pour que des efforts comme ceux de Manohar et Reddy aient un impact national, les experts disent que ces initiatives doivent être déployées à plus grande échelle.

“La désertification est l’un des plus grands défis auxquels l’Inde est confrontée”, a déclaré NH Ravindranath, qui a aidé à rédiger plusieurs rapports climatiques de l’ONU et a fait des recherches sur la désertification dans le pays au cours des deux dernières décennies. Il a déclaré que bien que les travaux de restauration des terres à Anantapur soient louables, la mise à l’échelle est le véritable défi.

« Nous avons besoin d’un financement sérieux pour l’adaptation au climat et de politiques gouvernementales qui encouragent la restauration. Ce sont les seules choses qui auront cet impact à grande échelle », a-t-il ajouté. L’argent pour s’adapter à des conditions météorologiques plus difficiles a longtemps été discuté lors des conférences des Nations Unies sur le climat comme la COP27, car les effets du changement climatique rendent plus difficile pour beaucoup de maintenir leurs moyens de subsistance. Certains financements pour les nations vulnérables ont été promis, mais une grande partie n’a pas été remplie.

Environ 70% de toutes les terres du monde sont déjà converties par l’homme de leur état naturel à des fins de production alimentaire et à d’autres fins et environ un hectare sur cinq converti est déjà dégradé, a déclaré Barron Joseph Orr, scientifique principal à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre Désertification.

« Nous avons perdu de la productivité sur ces terres, nous réduisons donc ce que nous avons converti. Nous avons donc un gros problème ici », a déclaré Orr. « Nous devons encourager la gestion durable des terres pour les petits agriculteurs et éleveurs. Dans notre forme d’agriculture conventionnelle, nous sommes dépendants des engrais chimiques, ce qui fonctionne, mais cela court-circuite essentiellement les processus naturels du sol », ce qui l’empêche de se régénérer, le rendant inutilisable à long terme.

Orr a ajouté que la restauration des terres peut empêcher les gaz qui réchauffent la planète de s’échapper d’un sol dégradé et de pénétrer dans l’atmosphère.

De retour à Anantapur, Ajantha Reddy, un agriculteur naturel de 28 ans, s’occupe de ses cultures de citron vert. Les limes douces obligent les agriculteurs à attendre de nombreuses années avant de pouvoir voir un retour sur leur travail et leur investissement. Reddy n’est pas inquiet, cependant.

“Les arbres ont poussé en 17 mois autant que je m’attendais à ce qu’ils poussent en quatre ans”, a-t-il déclaré en taillant ses cultures fruitières. Reddy a quitté son emploi d’ingénieur logiciel à Bengaluru pendant la pandémie de COVID-19 et est retourné dans son village d’Anantapur pour cultiver.

Pour Reddy, la satisfaction de voir ses cultures et sa ville natale prospérer est une incitation suffisante pour poursuivre les pratiques agricoles naturelles dans un avenir prévisible.

« Je n’ai aucune intention de retourner à Bangalore. Quand je suis rentré à la maison pendant la pandémie, je me suis dit : ‘pourquoi devrais-je aller travailler pour quelqu’un d’autre ? J’ai des terres à cultiver et je pourrais faire vivre quelques personnes », a-t-il déclaré. “Cette pensée m’a décidé.”

