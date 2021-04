La société de technologie de restauration Par Technology pourrait devenir une force dominante après son acquisition de la plate-forme d’engagement des clients Punchh, a déclaré mercredi le fondateur de Panera Bread, Ron Shaich, à Jim Cramer de CNBC.

« Cette entreprise a le potentiel de vraiment dominer dans les restaurants de classe entreprise offrant ce qui est le Saint Graal de la technologie dans cette industrie, qui est essentiellement le commerce unifié », a déclaré Shaich, qui rejoint Par en tant qu’observateur au conseil d’administration, à propos de « Mad Money. «

« Avec cette acquisition, nous le renforçons ensemble », a déclaré Shaich. « La réalité est que c’est l’une des opportunités les plus puissantes qui existent dans les technologies de la restauration. »

Par a annoncé la semaine dernière qu’il achèterait Punchh pour 500 millions de dollars. Depuis lors, les actions Par ont augmenté d’environ 25%.

L’action a gagné du terrain ces dernières années alors que la société basée à New Hartford, New York, s’est concentrée sur l’embauche d’une main-d’œuvre solide et l’amélioration de ses offres de produits d’entreprise, a déclaré le PDG Savneet Singh dans l’interview conjointe.

« Au cours des 18 à deux dernières années, nous avons concentré notre allocation de capital sur les logiciels, puis nous avons vraiment reconstruit l’ensemble de l’équipe de direction à partir, vous savez, de Google. [and] Uber », dit-il.

La dernière décision de la société intervient alors que les restaurants jonglent avec les clients qui passent plus de commandes via des services tels que Uber Eats en raison de la pandémie tout en prenant des commandes en magasin. Shaich a déclaré que la plate-forme de Par peut aider les restaurateurs à centraliser leurs systèmes.

« Ce que Par propose désormais, c’est le potentiel d’un système intégré prêt à l’emploi et qui fonctionne beaucoup plus efficacement », a-t-il déclaré. « Avoir un système au cœur du système qui circule dans tout le restaurant. C’est ce que nous recherchions dans la construction de systèmes numériques. »

Pizza Hut, Taco Bell, White Castle et Arby’s parmi les clients de Par.