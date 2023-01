Par rapport aux éditions précédentes de la Coupe du monde, Qatar 2022 était un jeu de balle totalement différent

Avec 78 % des voix, Qatar 2022 a été élue meilleure Coupe du Monde de la FIFA de ce siècle dans un sondage BBC Sport. La Coupe du monde 2002 (Japon/Corée du Sud) s’est classée deuxième avec seulement 6 % des voix, suivie de 2014 (Brésil) avec 5 %, 2006 (Allemagne) et 2018 (Russie), à ​​égalité en quatrième position avec 4 % chacun, et 2010 (Afrique du Sud) a reçu 3%.

Peu de gens auraient pu prédire ce résultat le 2 décembre 2010, lorsqu’il a été annoncé que le Qatar accueillerait la Coupe du monde de football 2022. Après avoir battu les États-Unis et l’Australie dans la course aux enchères, il est devenu le premier État arabe et la plus petite nation à accueillir le méga événement.

Contre le cours du jeu

Mais cela s’est avéré être une Coupe du Monde où l’élément de surprise n’était toujours qu’à quelques coups de pied. L’Arabie saoudite a surpris l’Argentine, éventuellement championne, dans ce qui a été décrit comme le plus grand choc de la longue histoire du tournoi. Le Maroc a battu le numéro un mondial. 2 La Belgique et l’Australie ont battu le Danemark pour assurer sa qualification aux huitièmes de finale. Le Japon a battu l’Allemagne et l’Espagne pour prendre la tête de son groupe. L’Allemagne a été expulsée, après avoir lutté pour battre le Costa Rica. Le tournoi avait tout pour plaire : moments de magie et de folie, d’agonie et d’extase, d’étoiles montantes et d’idoles déchues, de courage et de lâcheté, de jeunesse et d’expérience, d’équité et de jeu déloyal.

Avant et pendant le tournoi, la FIFA et le régime qatari étaient sous le feu des projecteurs pour diverses raisons : la position contre la communauté LGBTQ+, les dossiers sur les décès de travailleurs migrants, les allégations de corruption, les restrictions sur l’alcool et la “controverse” le drapage d’un Bisht sur Lionel Messi avant qu’il ne soulève le trophée en faisait partie.

La pâte de Doha

Le Qatar est allé de l’avant à plein régime et a versé des montagnes d’argent pour accueillir la Coupe du monde, promettant de la distinguer de toutes les éditions précédentes. Environ 220 milliards de dollars ont été dépensés par le pays depuis qu’il a obtenu les droits d’hébergement, contre 14 milliards de dollars alloués par la Russie en 2018.

Le Qatar a construit sept nouveaux stades de football et maintenant des sections de ces structures seront déconstruites et données à d’autres pays et les bâtiments réaménagés en espace communautaire pour les écoles, les magasins, les cafés, les installations sportives, les cliniques de santé, etc. Un site, le stade 974, a été construit utilisant des conteneurs d’expédition recyclés et sera entièrement démonté et enlevé. C’est le premier site temporaire de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Le prize pool total de cette édition était de 440 millions de dollars, soit 40 millions de dollars de plus que le prize pool du tournoi précédent.

‘Premières impressions

Pour la première fois, des arbitres féminines ont officié lors de matches masculins de la Coupe du monde. La Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita sont devenues les premières femmes arbitres à être nommées pour une Coupe du monde masculine et faisaient partie des 36 arbitres du tournoi.

La Coupe du monde, la première à être disputée en hiver, a également utilisé pour la première fois la “technologie de hors-jeu semi-automatisée”, qui détecte la position du ballon avec un “capteur d’unité de mesure inertielle” à l’intérieur. Cela collecte et suit également la position du joueur lors d’une éventuelle chance de hors-jeu.

Le tournoi comportait de nouvelles règles de remplacement selon lesquelles les équipes pouvaient effectuer jusqu’à cinq remplacements en temps normal et un remplacement supplémentaire en prolongation. C’était également la première Coupe du monde à proposer des remplacements pour commotion cérébrale, car chaque équipe était autorisée à utiliser un maximum d’un remplaçant pour commotion cérébrale pendant un match. Une substitution de commotion cérébrale n’a pas compté dans le quota de substitutions régulières d’une équipe.

Aussi, pour la première fois, le Coran a été récité dans le cadre de la cérémonie d’ouverture.

Objectifs atteints

Avant d’accueillir ce qui est sans doute la meilleure finale de l’histoire, Qatar 2022 a vu un certain nombre d’autres premières. Cristiano Ronaldo a marqué un penalty lors de la victoire 3-2 du Portugal sur son rival du Groupe H, le Ghana, pour devenir le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du Monde de la FIFA différentes (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022). Les bouleversements des équipes plus petites, les buts à profusion et le chaos des retours ont caractérisé le tournoi historique.

Les Lions de l’Atlas du Maroc n’ont peut-être pas atteint le podium, mais en atteignant les quatre derniers, ils sont allés plus loin qu’aucune nation africaine n’avait jamais réussi et ont conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Gianni Infantino, le président de la FIFA, et un certain nombre d’autres personnalités du sport ont déclaré que le tournoi était le meilleur de tous les temps en raison de l’inclusion et de la diversité du jeu.

Lionel Messi a finalement remporté le seul prix qui lui avait échappé dans son illustre carrière après la victoire passionnante de l’Argentine aux tirs au but contre la France, championne en titre. L’attaquant français Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à réussir un triplé lors d’une finale de Coupe du monde depuis Geoff Hurst lors de la finale de 1966, et a remporté le Soulier d’or en marquant le plus de buts (huit) pendant le tournoi.

Messi a marqué depuis le point de penalty lors du match final pour devenir le premier joueur à marquer dans chacune des phases à élimination directe depuis Mexico 1986, lorsque les huitièmes de finale ont été initialement introduits. Il a également égalé le record de Lothar Matthaus de 25 apparitions en Coupe du monde par un joueur lors de la demi-finale contre la Croatie avant de le dépasser en finale. Messi a également établi un record pour le joueur le plus âgé à marquer cinq buts en une seule Coupe du monde.

Avec 52 buts, Olivier Giroud a dépassé Michel Platini en tant que meilleur buteur français de tous les temps. Il a ensuite porté ce chiffre à 53 avec son but de la tête contre l’Angleterre en quart de finale.

Ce tournoi était le dernier avec 32 équipes participantes, le nombre passant à 48 pour l’édition 2026. Avec 172 buts, Qatar 2022 a établi un nouveau record du plus grand nombre de buts marqués avec le format à 32 équipes.

