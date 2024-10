Par qui dois-je commencer ? Jerry Jeudy ou Kimani Vidal

Kimani Vidal marque son premier touché dans la NFL au cours de la semaine 6

dimanche 13 octobre, 20h49

Le porteur de ballon recrue des Chargers de Los Angeles, Kimani Vidal, a marqué le premier touché de sa carrière dans la NFL lors d’une victoire de la semaine 6 contre les Broncos de Denver. Vidal a couru le ballon quatre fois, gagnant 11 mètres. Il a été ciblé à deux reprises lors du jeu de passes et en a profité au maximum, marquant un touché de 38 verges et gagnant 40 verges au total dans les airs. Vidal n’a obtenu que six touches au total, mais sa charge de travail devrait augmenter après cette solide performance et avec Gus Edwards (cheville) maintenant en IR. JK Dobbins sera clairement le RB1 de l’offensive des Chargers, mais Vidal devrait se frayer un chemin vers le rôle de remplaçant principal d’ici peu. Il devrait être récupéré au ballottage partout où il est disponible.