Né en Turquie d’une mère palestinienne, St George n’a jamais mis les pieds en Angleterre – pourtant il en est venu à personnifier l’essence de l’anglais.

Il représente le parfait saint patron de notre pays ethniquement diversifié.

Aujourd’hui, sa croix rouge sur blanc flottera à travers le pays alors que l’Angleterre célèbre la Saint-Georges à notre manière inimitable.

À Nottingham, un drapeau St George de 59 pieds sur 39 pieds – considéré comme le plus grand du pays – est suspendu à son hôtel de ville.

Plus tôt cette semaine, 100 scouts Skegness ont participé à un spectacle médiéval, avec des filles blondes et un dragon tué.

Une crèche de Bexley, dans le Kent, demande aux enfants de venir habillés en rouge et blanc.

Au cours des années précédentes, avant la pandémie, l’imam Qari Asim a célébré la Saint-Georges dans sa mosquée de Leeds, en disant: «Saint-Georges devrait être un symbole unificateur d’appartenance auquel nous pourrions tous nous rallier.»

Les cloches de l’église sonneront aujourd’hui et l’hymne de Jérusalem sera chanté.

Comme avec les Écossais, les Gallois et les Irlandais, notre fête nationale est maintenant célébrée avec brio.

Pourtant, St George a été une fois presque détourné comme emblème de l’extrême droite qui traîne les doigts.

Chevaliers au combat

Apparemment ignorants des racines du Moyen-Orient de leur héros, les boot boys du Front national ont défilé dans les rues avec le drapeau de St George dans les années 1970.

Plus récemment, la Ligue de défense anglaise a également tenté de s’approprier le saint de la nation.

Mais cette interprétation de l’anglais est détenue par une infime minorité.

La gauche s’est parfois trompée sur le drapeau.

La députée Emily Thornberry a démissionné du banc avant du Labour en 2014 après s’être moquée d’un patriotique White Van Man qui avait accroché la bannière rouge et blanche de sa maison.

Alors, qui est St George et quelles valeurs prête-t-il à l’anglais?

On sait peu de choses sur l’homme, mais il n’était certainement pas anglais.

On pense qu’il est né au 3ème siècle après JC à plus de 2 000 miles de là, en Cappadoce, dans ce qui est la Turquie moderne.

On pense que ses parents étaient d’origine grecque, sa mère étant originaire de Lydda, en Palestine romaine.

Le plus grand écrivain d’Angleterre, William Shakespeare était également un fan et invoquera plus tard St George dans la pièce Henry V Crédits: Getty

Il a été élevé en tant que chrétien dans la ville natale de sa mère – maintenant appelée Lod en Israël – avant de devenir soldat romain.

Selon English Heritage, George a été pris dans les persécutions de l’empereur Dioclétien au début du 4ème siècle.

On dit qu’il a refusé de renoncer à sa foi chrétienne et de faire un sacrifice pour honorer les dieux païens.

Dioclétien enragé le fit traîner dans les rues et décapiter le 23 avril 303 après JC. L’histoire de lui tuant un dragon est venue des centaines d’années plus tard et peut simplement avoir représenté la bataille entre le bien et le mal.

La légende du martyr s’est développée avec le retour des croisés du Moyen-Orient. On dit qu’il est apparu comme un miracle devant les chevaliers anglais et les a conduits au combat.

Fait saint patron de l’Angleterre par Édouard III en 1327, le jour de la fête de George occupa bientôt une place importante dans l’imaginaire anglais.

Le saint était considéré comme le protecteur des Anglais, les soldats portant son signe sur la poitrine et le dos.

Puis en 1415 – année de la victoire d’Henri V sur les Français à la bataille d’Agincourt – l’archevêque Chichele déclara que la Saint-Georges devait être mise sur un pied d’égalité avec Noël.

Le plus grand écrivain d’Angleterre, William Shakespeare, invoquera plus tard St George dans la pièce Henry V.Par hasard, le 23 avril est également célébré comme l’anniversaire de Shakespeare, bien que tout ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il a été baptisé le 26 avril.

Mais il est certain que le dramaturge est décédé le 23 avril 1616.

Dans Henry V, Shakespeare dramatise le siège de Harfleur, en France, dans lequel les Anglais sont repoussés avant qu’Henri ne les exhorte: «Encore une fois à la brèche, chers amis, une fois de plus.

Brave et noble

Il est suivi de l’un des passages les plus célèbres du Barde: «Le jeu se prépare: Suivez votre esprit, et sur cette charge, Criez,« Dieu pour Harry, l’Angleterre et Saint George! ».»

C’est une invocation qui remue le sang anglais depuis des générations.

Cinq cents ans plus tard, une apparition fantomatique de St George aurait aidé à guider les troupes britanniques lors de leur retraite de Mons, en Belgique, pendant la Première Guerre mondiale. En 1940, le roi George VI a inauguré la George Cross pour «les actes du plus grand héroïsme».

Aujourd’hui, le drapeau de George est arboré avec fierté dans les bâtiments municipaux et par les fans de n’importe quel coin d’un terrain étranger dans lequel l’équipe de football d’Angleterre joue.

George est également honoré en tant que saint patron de la Bulgarie, de Chypre, de l’Éthiopie, de la Géorgie, de la Grèce, de la Lituanie, de la Palestine, du Portugal et de la Serbie.

Il est le saint des soldats, des archers, de la cavalerie et des fermiers.

En tant que saint patron du Scoutisme, on espère que les jeunes le suivront en étant honnêtes, courageux, nobles et dévoués aux autres.

Rebelle multiculturelle du Moyen-Orient, St George incarne le meilleur de ce que signifie être anglais.