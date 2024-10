Par défaut, les discussions commenceront à s’afficher aux autres lorsque vous serez en ligne.

Threads, le rival de Meta, déploie une nouvelle fonctionnalité de « statut d’activité » qui vous permettra de voir quand quelqu’un sur le réseau social est en ligne. Adam Mosseri, responsable d’Instagram annoncé la fonctionnalité mardi dans un article de Threads, notant qu’elle est censée agir comme « un moyen de vous aider à trouver d’autres personnes avec lesquelles interagir en temps réel ».

Heureusement, vous pouvez désactiver ce paramètre et seuls les utilisateurs dont la fonctionnalité est activée pourront voir quand vous êtes en ligne.

Depuis son lancement l’année dernière, Threads est à la traîne de X (anciennement Twitter) lorsqu’il s’agit de faire apparaître des événements et des tendances en temps réel. Il est plus facile de trouver des réactions et des réponses en temps réel aux événements en direct comme les remises de prix et les tremblements de terre sur X que sur Threads. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Threads tente de booster l’activité en temps réel sur son application.

Crédits images :Sujets

Le statut d’activité pourrait également être considéré comme la réponse de Threads au manque de DM (messages directs) de la plateforme. Sur X, lorsque vous souhaitez démarrer une conversation avec quelqu’un, vous pouvez simplement lui envoyer un message. Comme vous ne pouvez pas faire cela sur Threads, Meta cherche des moyens de faciliter les conversations sur le réseau social. Mosseri dit que l’entreprise espère « que savoir quand vos collaborateurs sont en ligne facilitera les conversations ».

Bien sûr, tout le monde ne voudra pas que les autres sachent quand ils sont en ligne, car les fonctionnalités de statut d’activité sont traditionnellement réservées aux plateformes de messagerie comme Facebook Messenger et Discord, et non aux plateformes comme X.

Un rapide coup d’œil aux réponses au message d’annonce de Mosseri indique que de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas réellement cette fonctionnalité, certains demandant plutôt des DM, notant qu’une fonctionnalité de statut d’activité n’a pas de sens si vous ne pouvez pas envoyer directement un message à la personne.

Certains soulignent également que cette fonctionnalité pourrait mettre certains utilisateurs en danger. Par exemple, si vous êtes harcelé par un troll, il peut vous harceler encore plus sachant que vous êtes actuellement actif sur la plateforme.

La fonctionnalité est déployée à partir d’aujourd’hui, vous ne la verrez donc peut-être pas encore. Mosseri n’a pas informé les utilisateurs sur la manière de désactiver la fonctionnalité, mais les utilisateurs devront probablement naviguer dans la page des paramètres de l’application pour ce faire.