Paquets électoraux disponibles pour trois sièges d’administrateur de la bibliothèque publique de Batavia – Shaw Local

Les paquets électoraux sont disponibles pour le ramassage pour trois sièges de la bibliothèque publique de Batavia qui sont ouverts lors de l’élection consolidée du 4 avril 2023.

Selon un communiqué de presse, les résidents du district de la bibliothèque intéressés à briguer ces postes au sein du conseil d’administration de la bibliothèque peuvent récupérer un dossier électoral au comptoir de la bibliothèque pendant les jours ouvrables normaux. La bibliothèque est située au 10 S. Batavia Ave.

Les documents de candidature peuvent être déposés auprès du bureau d’affaires de la bibliothèque du lundi 12 décembre au lundi 19 décembre. La bibliothèque est régie par un conseil d’administration élu, composé de sept résidents du district de la bibliothèque. Les administrateurs sont élus en général lors de l’élection unifiée au cours des années impaires. Ils servent des mandats échelonnés de quatre ans.

Le conseil de la bibliothèque se réunit le troisième mardi de chaque mois à 18 h 30. Les séances sont ouvertes au public. Il établit le budget et la politique de la bibliothèque et nomme un directeur de bibliothèque, qui gère les opérations quotidiennes de la bibliothèque et est responsable de l’embauche.

Pour plus d’informations sur le rôle et les responsabilités d’un fiduciaire, contactez le directeur George H. Scheetz au 630-879-1393, poste 350.