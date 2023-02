Paquetá répond au départ rapide de Newcastle et sauve un point pour West Ham

Alors que le prix de Declan Rice augmentait presque certainement et que les espoirs de qualification de Newcastle en Ligue des champions reculaient un peu, l’emprise de David Moyes sur le travail de manager à West Ham devenait un peu plus serrée.

Certes, Moyes est toujours en train de retrouver les faveurs de la salle de conférence au stade de Londres et son équipe reste en danger de relégation, mais quelques performances stellaires supplémentaires de cet acabit extrêmement impressionnant de Rice et de son collègue milieu de terrain Lucas Paquetá devraient assurer une fin heureuse à East London. .

Au terme d’une semaine au cours de laquelle son équipe avait atteint la finale de la Coupe Carabao, Eddie Howe a été contraint de se contenter d’un point car, une fois de plus, il a reçu un rappel de l’importance de Bruno Guimarães suspendu pour Newcastle.

Le match avait à peine trois minutes lorsque Joelinton et Sean Longstaff se sont combinés pour intercepter le coup de pied de but de Lukasz Fabianski et le ballon fin de Longstaff a préfacé Callum Wilson qui s’avançait pour tirer, du pied gauche, au-delà du gardien de but de West Ham.

C’était le premier but de Wilson depuis octobre et offrait une consolation rapide pour la déception subie après seulement 40 secondes lorsque Joe Willock pensait qu’il avait marqué grâce à un tir magnifiquement calibré sous un angle maladroitement serré pour voir ce “but” refusé à la suite d’un examen VAR.

Miguel Almirón était le coupable, l’attaquant paraguayen ayant permis au ballon, momentanément, de sortir du jeu alors qu’il signalait à Willock une défense déconcertante, mais la pensivité déjà bien ancrée sur le visage de Moyes suggérait que le manager visiteur ne regardait pas exactement. avec impatience les 90 minutes suivantes environ.

À peine 30 minutes plus tard, l’Écossais arborait soudainement un sourire aussi large que le Tyne alors que Paquetá égalisait. Alors que Rice fouettait dans un coin proche du poteau, Nayef Aguerd continuait et, tapi au second poteau, Paquetá tirait infailliblement, la nouvelle solidité défensive retrouvée de Newcastle s’évaporait.

C’était la première fois que Nick Pope avait besoin de récupérer le ballon au fond de son filet en sept matchs de Premier League et semblait refléter fidèlement le changement d’équilibre des pouvoirs du jeu qui avait commencé lorsque l’excellent Rice avait galvanisé ses coéquipiers en leur donnant toute une conversation pour suivre le but de Wilson.

Après avoir commencé fort, Newcastle commençait à manquer l’influence de contrôle habituelle de Guimarães suspendu dans un département du milieu de terrain central de plus en plus dicté par Rice et aurait pu se passer de Willock qui écope d’un carton jaune pour faute sur Paquetá.