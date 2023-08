Paquetá poussera West Ham à vendre alors que Manchester City prépare une offre de 70 millions de livres sterling

Lucas Paquetá fera pression pour que West Ham le laisse rejoindre Manchester City, qui prépare une offre pour signer le milieu de terrain brésilien. Pep Guardiola cherche à se renforcer au milieu de terrain et Paquetá est intéressé à rejoindre les triples vainqueurs.

West Ham, qui a conclu un accord de principe pour signer le défenseur de Manchester United Harry Maguire pour 30 millions de livres sterling et a relancé leur mouvement pour le milieu de terrain de Southampton James Ward-Prowse, a perdu Declan Rice et hésite à vendre un autre joueur clé. West Ham a repoussé une première approche de City pour Paquetá, affirmant qu’elle était en deçà de leurs attentes, mais les champions d’Europe devraient revenir avec une offre d’ouverture de 70 millions de livres sterling.

Il en faudra probablement plus à West Ham pour envisager de vendre Paqueta. Il peut être révélé que le contrat de l’international brésilien contient une clause de libération de 85 millions de livres sterling qui ne deviendra active que l’été prochain.

Cependant, il est entendu que Paqueta est devenu instable et envisage son avenir. Le milieu de terrain offensif, qui est devenu la signature record de West Ham lorsqu’il a rejoint Lyon pour 51 millions de livres sterling l’été dernier, ne semble pas impressionné par la lutte du club pour combler le vide laissé par le transfert de 105 millions de livres sterling de Rice à Arsenal.

Paquetá, qui est devenu un favori au stade de Londres après un démarrage lent, ne veut pas être impliqué dans une autre bataille de relégation et s’inquiète de l’ambition de West Ham. West Ham craint qu’il ne soit difficile de convaincre le joueur de 25 ans d’ignorer l’attrait de jouer pour Guardiola. On s’inquiète de la façon dont le joueur réagira s’il se voit refuser un coup.

Paquetá a marqué cinq buts la saison dernière et est devenu plus influent dans le dernier tiers. C’est un talent créatif qui a délivré la passe décisive à Jarrod Bowen pour marquer le vainqueur contre la Fiorentina lors de la finale de la Ligue de conférence Europa.

Il y a eu des moments, cependant, où Paquetá n’a pas semblé adapté au style sous David Moyes. West Ham est le plus dangereux lorsqu’il absorbe la pression et cherche à frapper la contre-attaque. Paquetá serait sans doute plus efficace dans une équipe qui domine la possession.

Ce serait le cas à City, qui a de la place au milieu de terrain après avoir perdu Ilkay Gündogan à Barcelone lors d’un transfert gratuit. City a signé Mateo Kovacic de Chelsea et était intéressé par Rice avant de rejoindre Arsenal pour 105 millions de livres sterling. Les champions d’Europe ont également perdu l’ailier algérien Riyad Mahrez au profit de la Saudi Pro League et pourraient le remplacer en changeant pour Michael Olise de Crystal Palace, qui est également une cible pour Chelsea.

West Ham a enduré la frustration depuis la vente de Rice, mais est sur le point d’annoncer le milieu de terrain mexicain Edson Álvarez comme première recrue estivale. Ils ont conclu un accord de 32 millions de livres sterling avec l’Ajax et ont l’intention de faire un autre ajout au milieu de terrain. West Ham a eu une offre de 30 millions de livres sterling pour Scott McTominay de Manchester United et pousse à nouveau pour Ward-Prowse.

Southampton a rejeté l’offre la plus récente de West Ham, d’une valeur allant jusqu’à 30 millions de livres sterling, et l’accord avait semblé mort au début de la semaine. Les pourparlers ont repris et les clubs sont plus proches d’un accord pour le joueur de 28 ans. Southampton valorise Ward-Prowse à 40 millions de livres sterling, mais West Ham cherche à payer des frais inférieurs.

West Ham est également intéressé par la signature de l’arrière gauche de Chelsea Ian Maatsen en prêt avec une option d’achat. Des sources ont donné à West Ham une chance de conclure un accord permanent pour Maatsen.