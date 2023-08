Paquetá de West Ham a fait l’objet d’une enquête pour des violations présumées de paris – sources

Le milieu de terrain de West Ham United, Lucas Paquetá, fait l’objet d’une enquête de la part de la Fédération anglaise de football (FA) pour violation potentielle des règles de paris, ont confirmé des sources à ESPN.

À la suite de l’enquête, les négociations avec Manchester City sur un éventuel transfert de l’international brésilien ont été suspendues, ont ajouté des sources.

La FA et West Ham ont refusé de commenter les informations de vendredi.

ESPN a rapporté la semaine dernière que Paqueta figurait en haut de sa liste de cibles potentielles. Paqueta est évalué à plus de 70 millions de livres sterling (89,4 millions de dollars) par West Ham, qui hésiterait à perdre le joueur de 25 ans après le départ de Declan Rice pour Arsenal déjà cet été.

L’entraîneur brésilien Fernando Diniz a déclaré vendredi qu’il avait laissé Paquetá hors de l’équipe pour les premiers matches des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026 afin de le « préserver » pendant qu’il s’occupe de l’enquête.

Lucas Paqueta avait suscité l’intérêt de Manchester City. Henry Browne/Getty Images

« C’est une question de préservation, de le laisser résoudre ces problèmes, qui vont au-delà du football et de le garder à l’aise pour travailler sur cette question. C’est une situation (paris illégaux) que nous avons aussi ici au Brésil et cela prend du temps pour les choses pour se calmer et clarifier », a déclaré Diniz lors d’une conférence de presse à Sao Paulo.

Diniz a déclaré que le milieu de terrain brésilien avait « les portes ouvertes » pour revenir dans l’équipe nationale dès qu’il « résoudrait positivement les problèmes survenus à la dernière minute ».

Paquetá a aidé West Ham à remporter le trophée de la Ligue de conférence Europa lors de sa première saison au stade de Londres après un transfert de 50 millions de livres sterling de Lyon en 2022. Il a également eu des passages à l’AC Milan et à Flamengo et a fait partie de l’équipe du Brésil à la Coupe du monde au Qatar. .

L’attaquant de Brentford et d’Angleterre, Ivan Toney, a été suspendu de toutes les activités liées au football pendant huit mois et condamné à une amende de 50 000 £ en mai après avoir reconnu 232 infractions aux règles de paris de la FA.

La FA avait initialement demandé une interdiction de 15 mois, mais a réduit la peine après avoir pris en compte le plaidoyer de culpabilité de Toney et les preuves d’un expert en psychiatrie qui a conclu qu’il était toxicomane.

