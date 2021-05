Paquet suspect avec de la poudre blanche envoyé au domicile de Rand Paul – The Right Scoop

Il est rapporté ce soir qu’un colis suspect rempli de poudre blanche a été envoyé au domicile de Rand Paul aujourd’hui et que le FBI et la police du Capitole enquêtent maintenant:

Je prends ces menaces extrêmement au sérieux. En tant que cible répétée de violence, il est répréhensible que Twitter permette aux célébrités de la C-list d’encourager la violence contre moi et ma famille. https://t.co/e1rQ6uwPdf – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 24 mai 2021

POLITICO – Le FBI et la police de Capitol Hill enquêtent sur un colis suspect contenant de la poudre blanche qui a été livré lundi au domicile du sénateur Rand Paul (R-Ky.), Selon un conseiller principal du sénateur. Une grande enveloppe est arrivée au domicile du sénateur dans le Kentucky et est actuellement examinée pour des substances nocives, a déclaré Sergio Gor. L’expéditeur est inconnu. «Je prends ces menaces extrêmement au sérieux», a déclaré Paul dans un communiqué. «En tant que cible répétée de violence, il est répréhensible que Twitter permette aux célébrités de la C-list d’encourager la violence contre moi et ma famille. Ce week-end, Richard Marx a appelé à la violence contre moi et maintenant nous recevons cette lettre remplie de poudre. Marx, un chanteur et compositeur populaire dans les années 1980 et 1990, a tweeté dimanche: «Je le répète: si jamais je rencontre le voisin de Rand Paul, je vais le serrer dans mes bras et lui acheter autant de boissons qu’il peut en consommer . » Paul a eu des côtes cassées après que son voisin, René Boucher, l’ait agressé en 2017. Boucher a plaidé coupable d’avoir agressé un membre du Congrès. Marx n’a pas répondu aux demandes initiales de commentaires. Un porte-parole de la police américaine du Capitole n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À première vue, j’avais complètement oublié Richard Marx et ses chansons. Mais une recherche rapide m’a rappelé au moins une de ses ballades.

Et un rapide coup d’œil à sa chronologie révélera qu’il n’est rien d’autre qu’un gauchiste dérangé comme tant d’autres à gauche. Son tweet sur Rand Paul est également dégoûtant, car il normalise la violence contre ses ennemis politiques. Il est tout à fait sans excuse à ce sujet parce que je suppose qu’il pense que ça va parce que c’est destiné à un républicain. Pouah.

Nous vous ferons savoir ce qui sort de cette «poudre blanche». J’espère que ce n’est que de la farine et non une menace réelle contre Paul et sa famille.