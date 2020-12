Un groupe bipartite de législateurs a dévoilé lundi un plan de sauvetage contre les coronavirus de 908 milliards de dollars, avec un accord potentiel en suspens puisque le Congrès a jusqu’à la fin de la semaine pour conclure un accord qui peut être lié à une législation sur les dépenses à plus long terme.

Les économistes ont souligné la nécessité d’une aide supplémentaire car 12 millions d’Américains pourraient perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. Les moratoires d’expulsion pour les locataires et les protections pour les étudiants emprunteurs sont également sur le point d’expirer, ainsi qu’un programme fédéral de congés familiaux payés.

Le paquet est divisé en deux factures. Le projet de loi le plus important, de 748 milliards de dollars, appelé Bipartisan Emergency COVID Relief Act de 2020, comprend des prestations de chômage améliorées. Cela prolongerait également temporairement un moratoire sur les expulsions et une abstention fédérale des prêts étudiants, selon un résumé de la proposition, qui a été obtenu par USA TODAY.

Que se passe-t-il en 2021?Voici ce que la bourse prévoit

Que la lumière soit: Les mauvais phares sont un problème depuis des années, mais ils s’améliorent, dit l’IIHS

Le projet de loi, cependant, manquait de détails spécifiques sur les questions clés qui ont retardé une impasse de plusieurs mois à Washington, y compris les demandes des démocrates pour l’aide des États et des gouvernements locaux, ainsi que les protections en matière de responsabilité pour les entreprises recherchées par les républicains.

Le Congrès peut choisir de voter pour ces questions dans un projet de loi distinct de 160 milliards de dollars, ou dans la loi bipartite de 2020 sur le soutien de l’État et les collectivités locales et la protection des petites entreprises, qui devrait fournir une aide publique et locale et une assurance responsabilité civile pour les entreprises.

Mardi, de nouveaux signes de coopération sont apparus que Washington pourrait conclure un accord, la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin tenant une autre série de pourparlers.

Voici ce que contient le plan de relance proposé:

Vais-je obtenir un autre chèque de relance?

Aucun des deux projets de loi n’inclut les chèques de relance.

Le paquet pourrait se heurter à l’opposition de certains démocrates du Congrès, qui ont fait valoir que le plan n’offrirait pas suffisamment de secours financier aux Américains en difficulté.

Le sénateur Bernie Sanders, certains républicains et la Maison Blanche soutiennent les paiements directs dans un package final.

Va-t-il prolonger les prestations de chômage?

La proposition bipartite fournirait une allocation de chômage fédérale de 300 $ par semaine pendant 16 semaines, selon le résumé. Ce ne serait pas rétroactif. Le projet de loi prolongerait de quatre mois tous les programmes de chômage en cas de pandémie qui expireront à la fin de décembre.

Il y a deux programmes de chômage essentiels qui doivent prendre fin le 26 décembre: le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, qui fournit une aide aux travailleurs indépendants, aux travailleurs temporaires et aux travailleurs de chantier, et le programme d’indemnisation en cas d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui prévoit 13 semaines supplémentaires des prestations au-delà des 26 semaines typiques que les États accordent aux travailleurs sans emploi.

Dasher, danseur, zoom:Vous voulez zoomer avec le Père Noël pendant la pandémie COVID-19? Préparez-vous à ouvrir votre portefeuille

Les congés de maladie payés sont-ils inclus?

Le forfait excluait les protections relatives aux congés payés.

Pas moins de 87 millions de travailleurs pourraient perdre l’accès aux congés payés d’urgence à la fin du mois. Si ces avantages ne sont pas prolongés, cela limiterait la capacité des travailleurs à rester à la maison en quarantaine après une exposition au COVID-19 ou à s’occuper d’un enfant dont l’école ou la garderie est fermée.

La loi Families First Coronavirus Response Act, promulguée en mars, obligeait de nombreux employeurs à fournir aux travailleurs deux semaines de congé de maladie lié au COVID-19 à plein salaire, et jusqu’à 12 semaines de congé familial et médical pour prendre soin des membres de la famille à deux heures. les tiers paient.

L’abstention des prêts étudiants continuera-t-elle?

La proposition demande une prolongation de l’abstention fédérale des étudiants jusqu’en avril.

En août, l’administration Trump a prolongé l’allègement à partir de mars et suspendu les paiements de prêts étudiants, arrêté les recouvrements et annulé les intérêts sur les prêts étudiants détenus par le gouvernement fédéral jusqu’au 31 décembre.

Mais cela ne couvrait pas les prêts étudiants privés. La plupart des prêts étudiants, soit environ 92%, appartiennent au ministère américain de l’Éducation, selon MeasureOne, une société de données universitaires. Les prêts étudiants privés représentent 7,87% de l’encours total des prêts étudiants américains.

Les moratoires sur les expulsions sont-ils prolongés?

Il offrirait 25 milliards de dollars d’aide d’urgence au logement et prolongerait les moratoires sur les expulsions jusqu’au 31 janvier.

Qu’y a-t-il d’autre dans l’emballage?

Le paquet comprend une extension du programme de protection des chèques de paie pour les petites entreprises et un financement accru pour la distribution de vaccins et les tests de coronavirus.

Le projet de loi offrirait également 45 milliards de dollars au secteur des transports et 10 milliards de dollars pour l’accès à large bande.