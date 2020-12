Les législateurs ont conclu dimanche un accord de relance COVID-19 de près de 900 milliards de dollars qui comprend une autre série de contrôles de relance et des allocations de chômage indispensables pour les Américains en difficulté, mettant fin à une longue impasse à Washington avec l’un des plus grands projets de loi de sauvetage de l’histoire des États-Unis.

Après des mois d’impasse, les négociations se sont soldées par un échec puisque 12 millions de personnes risquent de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. L’accord comprend le redémarrage d’une augmentation de 300 $ de la prestation fédérale d’assurance-chômage, l’extension des moratoires d’expulsion pour les locataires pour une durée indéterminée et un paiement direct de 600 $ à la plupart des Américains.

La mesure sera liée à un projet de loi de dépenses incontournable de 1,4 billion de dollars qui financera les agences et les programmes fédéraux jusqu’au 30 septembre, soit la fin de l’exercice.

Le Congrès a adopté une prolongation d’un jour du financement du gouvernement dimanche soir pour donner aux législateurs un jour de plus pour examiner l’accord afin d’éviter une date limite de fermeture partielle du gouvernement.

Pour que le projet de loi devienne loi, la Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi et le président Donald Trump devra le signer. Les deux chambres devraient débattre et voter sur le paquet lundi.

Voici ce que contient le paquet de relance:

Vais-je obtenir un autre chèque de relance?

La mesure comprend un paiement direct allant jusqu’à 600 $ à la plupart des Américains et 600 $ par enfant, ont déclaré dans un communiqué la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. C’est moins que les chèques de 1 200 $ approuvés au printemps.

La taille de l’avantage serait réduite pour ceux qui gagnent plus de 75000 dollars en 2019, comme lors de la dernière série de chèques de relance, selon le Washington Post.

Existe-t-il des prestations de chômage améliorées?

La mesure fournirait une allocation de chômage fédérale de 300 dollars par semaine pendant environ 10 semaines, moins que les 600 dollars prévus par la loi sur l’aide, les secours et la sécurité économique aux coronavirus adoptée en mars.

Les allocations de chômage sont-elles prolongées?

Le projet de loi prolongerait tous les programmes de chômage en cas de pandémie qui expireraient à la fin de décembre. On ne sait pas combien de temps.

Ces prestations seraient probablement prolongées de 11 semaines de chômage, selon le Washington Post.

L’accord est tombé en panne alors que deux programmes de chômage doivent prendre fin le 26 décembre: le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, qui fournit une aide aux travailleurs indépendants, aux travailleurs temporaires et aux travailleurs de chantier; et le programme d’indemnisation du chômage en cas de pandémie d’urgence, qui offre 13 semaines supplémentaires de prestations au-delà des 26 semaines typiques que les États accordent aux travailleurs sans emploi.

Les congés de maladie payés sont-ils inclus?

L’accord prévoit un crédit d’impôt pour soutenir les employeurs offrant un congé de maladie payé, sur la base du cadre de la loi Families First Coronavirus Response Act, promulguée en mars, selon la déclaration de Pelosi et Schumer.

Families First a exigé de nombreux employeurs qu’ils accordent aux travailleurs deux semaines de congé de maladie lié au COVID-19 à plein salaire et jusqu’à 12 semaines de congé familial et médical pour s’occuper des membres de la famille moyennant un salaire des deux tiers.

Pas moins de 87 millions de travailleurs pourraient perdre l’accès aux congés payés d’urgence à la fin du mois. Si ces avantages ne sont pas prolongés, cela limiterait la capacité des travailleurs à rester à la maison en quarantaine après une exposition au COVID-19 ou à s’occuper d’un enfant dont l’école ou la garderie est fermée.

On ne sait pas si la nouvelle mesure obligerait toujours les entreprises à offrir un congé de maladie payé aux travailleurs atteints du COVID-19 ou à ceux qui s’occupent d’enfants après la fermeture des écoles.

Les moratoires sur les expulsions sont-ils prolongés?

Oui. Il offrirait 25 milliards de dollars d’aide d’urgence au logement et prolongerait les moratoires sur les expulsions. On ne sait pas combien de temps les moratoires sont prolongés.

La perte de l’aide au chômage et d’autres mesures de relance aurait mis 30 à 40 millions de personnes en danger d’expulsion car les moratoires devaient expirer en janvier, selon l’Institut Aspen, un groupe de réflexion.

Qu’y a-t-il d’autre dans l’emballage?

Le forfait comprend une extension du programme de protection des chèques de paie pour les petites entreprises, qui a élargi l’admissibilité aux journaux locaux, aux diffuseurs et aux organismes sans but lucratif. Il affectera 20 milliards de dollars supplémentaires aux subventions aux petites entreprises et 15 milliards de dollars aux salles d’événements en direct.

La mesure a augmenté le financement de la distribution de vaccins et des tests de coronavirus.

Il a également fourni 13 milliards de dollars en prestations accrues pour le Programme d’aide nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP.