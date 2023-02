Paps chasse l’homme à l’aéroport de Jaisalmer, il s’avère être un touriste au hasard. Montre

Un ressortissant étranger s’est retrouvé accosté par les médias à Jaisalmer avant le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani

Sidarth Malhotra et Kiara Advani devraient se marier mardi. La mariée et le marié se sont rendus à Jaisalmer, où se déroule le mariage. Plusieurs de leurs amis et membres de leur famille y sont également présents. Naturellement, l’aéroport de Jaisalmer abrite désormais plusieurs paparazzi qui tentent d’obtenir des clics des invités célèbres.

Dans leur zèle, mardi, les paparazzi en poste à l’aéroport ont fait un faux pas. Mardi, un ressortissant étranger a été cliqué à la sortie de l’aéroport et en supposant qu’il faisait partie de la fête de mariage, les paparazzi l’ont poursuivi et ont commencé à l’interroger sur ses projets dans la ville. Comme ils lui ont demandé, il est apparu que l’homme était un touriste au hasard et qu’il n’était pas là pour assister au mariage de Sidharth et Kiara.





La vidéo montre des paparazzi demandant à l’homme s’il est ici pour un mariage. Il sourit et répond : « Quel mariage ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ensuite, ils se rendent compte qu’ils parlent à la mauvaise personne. Cependant, le touriste a pris l’échange d’une manière plutôt sportive en donnant un coup d’adieu en punjabi, en disant un ‘chak de phatte’ emphatique à tous les paparazzi. La vidéo de l’interaction est devenue virale sur les réseaux sociaux, beaucoup critiquant les paparazzis pour avoir harcelé les gens ordinaires à l’aéroport.

Kiara et Sidharth se marieront mardi au palais Suryagarh de Jaisalmer. Les fonctions pré-mariage commencent le lundi avec un déjeuner de bienvenue dans l’après-midi, suivi d’une cérémonie de sangeet étoilée dans la soirée. Une cérémonie haldi a eu lieu mardi matin suivie du mariage dans l’après-midi. Outre leur famille et leurs amis, la liste des invités au mariage comprend également Shahid et Mira Kapoor, Karan Johar, Manihs Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani.