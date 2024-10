« Paps a essayé une fois de conclure un accord pour obtenir mes photos de bikini »

Sydney Sweeney a récemment parlé des dangers posés par les paparazzi. Dans une interview accordée au magazine Glamour, elle a révélé que des photographes ont récemment encerclé sa maison en Floride et ont même crié après sa famille, tentant de l’amadouer dehors en lui proposant de partir si elle apparaissait en bikini. « Ils m’ont dit : ‘Si tu lui dis de sortir en bikini, je prendrai des photos et ensuite je te laisserai tranquille' », se souvient Sydney. Elle a également réfuté les affirmations selon lesquelles elle s’en prendrait aux paparazzi, en demandant : « Pourquoi devrais-je appeler les paparazzi pour qu’ils prennent des photos de moi chez moi alors que mes petits cousins ​​et ma famille sont là et que je suis dans mon jardin ? Pourquoi le ferais-je un jour ? tu veux ça ? »

Sydney Sweeney a également parlé des efforts déployés par certains photographes, notamment en se cachant dans des kayaks au large de chez elle pendant des heures. « J’ai des photos de ces gars en kayak se cachant dans les buissons de l’océan. Ils sont arrivés à 8 heures du matin et ne repartiraient qu’à 16 heures. Je devrais pouvoir être chez moi et me sentir à l’aise et en sécurité », a-t-elle déclaré. L’actrice a ajouté que sa principale préoccupation est le risque pour sa sécurité lorsque l’endroit où elle se trouve est rendu public. « Lorsque ces photos seront diffusées, ma sécurité sera en danger. Tout le monde sait où je suis. Maintenant, il y a des bateaux qui passent et je les entends littéralement dire : « C’est la maison de Sydney Sweeney ». Cela devient une tournée de stars dans mon jardin », a-t-elle expliqué.

Le N’importe qui sauf toi La star a également parlé de sa relation avec Jonathan, 40 ans. Le couple se fréquente depuis 2018 et s’est fiancé l’année dernière. Mettant les choses au clair sur les rumeurs suggérant que son partenaire paie pour tout dans leur relation, elle a déclaré : « Je suis une femme indépendante qui a beaucoup de succès et qui a travaillé très dur. J’ai tout accompli et tout acheté moi-même, et je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. famille « J’adorerais remettre les pendules à l’heure. Vous pouvez entretenir une relation saine avec quelqu’un et aussi réussir sans avoir besoin de l’homme. Nous sommes coéquipiers. Nous sommes dans le même bateau. Et nous voulons nous voir réussir. »