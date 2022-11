Pappas et Kuster affrontent les républicains pro-Trump dans le New Hampshire

CONCORD, NH (AP) – Les deux courses au Congrès du New Hampshire opposent les titulaires démocrates aux adversaires républicains pro-Donald Trump.

Le représentant démocrate américain Chris Pappas fait face à la républicaine Karoline Leavitt, qui travaillait au bureau de presse de la Maison Blanche de l’ancien président Donald Trump, dans le 1er district du Congrès. La représentante américaine Annie Kuster, également démocrate, fait face au républicain Robert Burns, qui dirige une entreprise de contrôle de la qualité pharmaceutique.

Leavitt a concédé la course à Pappas mardi après la clôture des sondages, déclarant: «Je souhaite certainement que les résultats de ce soir soient un peu différents. Je suis néanmoins toujours honoré par l’effusion de soutien que nous avons reçue dans chaque ville et village et plus encore.

L’Associated Press n’a pas encore déterminé de vainqueur dans la course. Leavitt deviendrait la plus jeune femme élue au Congrès à 25 ans, si elle devait gagner. Elle a fait campagne sur le renforcement des droits parentaux dans les écoles et l’augmentation de la production d’énergie domestique.

Pappas, qui a aidé à diriger le restaurant de sa famille, a déclaré dans un discours de victoire aux partisans de la campagne mardi soir : « Nous savons que cette campagne a été un combat difficile. Mais il s’agissait toujours des habitants du New Hampshire et de leur donner la priorité.

Pappas a déclaré qu’il respectait la campagne de Leavitt, ajoutant: “Nous devrions tous être reconnaissants envers ceux qui se présentent pour se présenter aux élections.”

Le 1er district a une histoire de commutation entre les partis. Il a basculé cinq fois en sept élections avant que Pappas, maintenant âgé de 42 ans, ne remporte le siège ouvert en 2018. Le district comprend Manchester, la ville la plus peuplée de l’État, Portsmouth sur le littoral et les communautés rurales plus au nord.

Le vainqueur de l’autre course du Congrès du New Hampshire, le 2e district entre Kuster et Burns, n’a pas encore été déterminé. Le vaste 2e district, principalement rural, s’étend de la frontière entre le New Hampshire et le Canada jusqu’à la ligne du Massachusetts. Il comprend les villes de Nashua et Concord.

Burns a couru pour le siège une fois auparavant en 2018, mais a perdu dans cette primaire contre Steve Negron, qui a ensuite été battu par Kuster.

Si Burns gagne, ce sera la première fois que le district sera de nouveau aux mains du GOP depuis que Kuster a battu l’ancien représentant républicain Charles Bass en 2012.

Mais ce ne serait pas la première fois que le New Hampshire envoie un Robert Burns au Congrès. Les électeurs en ont élu un au 19ème siècle. Robert Burns, qui pratiquait la médecine et était Jacksonien, a été représentant des États-Unis de 1833 à 1837.

Les actuels Robert Burns et Leavitt, qui ont fait campagne sur une plate-forme pro-Trump “America First”, ont battu les candidats favoris pour gagner dans leurs courses primaires.

Leavitt a battu Matt Mowers, qui a remporté l’investiture en 2020 et a été approuvé à l’époque par Trump, mais a perdu aux élections générales face à Pappas. Burns a battu George Hansel, le maire de Keene et un modéré qui a été approuvé par le gouverneur républicain Chris Sununu.

Leavitt a déclaré qu’elle croyait que les élections de 2020 avaient été volées à Trump; Burns a déclaré que Joe Biden avait suffisamment de voix pour remporter la présidence. Trump a récemment approuvé les deux.

Pappas et Kuster ont concentré leurs campagnes sur l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, qui plafonne les montants que les personnes âgées paient pour les médicaments sur ordonnance et permet à Medicare de négocier les prix des médicaments. Il comprend la facture de Kuster pour mettre gratuitement les vaccins à la disposition des personnes âgées. Leavitt et Burns ont fait valoir que la mesure augmentait en fait l’inflation et que les négociations sur les prix n’entreraient en vigueur qu’en 2026.

Les démocrates ont maintenu le droit à l’avortement au premier plan des campagnes. Pappas et Kuster ont déclaré qu’ils soutiendraient la loi sur la protection de la santé des femmes, qui protégerait le droit d’accéder aux soins d’avortement dans tout le pays à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade.

Leavitt et Burns se décrivent tous deux comme pro-vie. Leavitt a déclaré qu’elle soutenait que les législatures des États prennent des décisions sur la réglementation de l’avortement et s’opposerait à une interdiction fédérale de l’avortement. Burns a initialement déclaré qu’il soutenait un «projet de loi sur les battements de cœur» fédéral interdisant les avortements, à une exception près si la vie de la mère est en danger. Il dit maintenant qu’il soutiendrait une interdiction à 12 ou 15 semaines.

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Kathy McCormack, Associated Press