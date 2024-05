Papouasie-Nouvelle-Guinée : sauvetage désespéré de centaines de personnes suite à un glissement de terrain

Des villageois désespérés creusent dans les roches et la boue pour secourir les survivants et récupérer les corps alors que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est aux prises avec un glissement de terrain qui, selon l’ONU, a enterré au moins 670 personnes.

Moins d’une douzaine de corps ont été retrouvés jusqu’à présent, les efforts étant entravés par des débris de 10 mètres de profondeur à certains endroits et par le manque d’équipement adéquat.

Le Premier ministre James Marape a exprimé ses condoléances et a ordonné aux forces de défense et aux agences d’urgence du pays de se rendre dans la région, à environ 600 km au nord-ouest de la capitale Port Moresby.

Un leader communautaire qui a visité le site a déclaré aux habitants de la BBC qu’ils avaient le sentiment d’avoir été livrés à eux-mêmes. Ils utilisaient des pelles et à mains nues pour essayer de déterrer les gens.

« Cela fait presque trois ou quatre jours maintenant, mais [many] les corps ne sont pas encore localisés. Elle est toujours recouverte par le glissement de terrain et les gens ont vraiment du mal à les extraire – ils appellent le gouvernement à l’aide et au soutien », a déclaré Ignas Nembo au programme Newshour de la BBC.